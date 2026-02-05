Valparaíso implementa plan por etapas para mejorar el manejo de residuos en Laguna Verde

Con el objetivo de mejorar la gestión de residuos y avanzar hacia un sistema más seguro y sustentable, el municipio de Valparaíso inició la implementación de un Plan Maestro de Gestión de Residuos para Laguna Verde, estrategia que se desarrollará por etapas y que considera el aumento de población estacional, la seguridad y el cuidado del entorno.

El plan contempla tres líneas de acción. La primera apunta al fortalecimiento de la recolección domiciliaria, que a partir desde el próximo lunes 9 —fecha en que iniciará la etapa de marcha blanca— contará con un nuevo calendario, aumentando la frecuencia a dos días a la semana por sector, con dos servicios en la mañana y uno en la tarde, además de una mayor capacidad operativa gracias a nuevos camiones recolectores; cambios que permitirán reducir los residuos depositados en las bateas dispuestas en el sector El Popeye.

En segundo lugar, se avanzará en el ordenamiento del uso de estas últimas, mediante el cierre y definición de horarios a través de un calendario rotativo, destinándolas exclusivamente a desechos voluminosos, lo que será fiscalizado mediante equipos de Seguridad Ciudadana y Carabineros.

La alcaldesa Camila Nieto fue enfática en señalar que “efectivamente en Laguna Verde estamos teniendo una situación bien compleja respecto a los residuos sólidos domiciliarios, tanto por la población flotante, que llega en esta temporada a esta localidad, sumado también a la poca educación muchas veces que se tiene respecto de la responsabilidad de la basura que producimos. Es así que hemos tomado la decisión de aumentar los recorridos del camión recolector al doble”.

Asimismo, la jefa comunal explicó que “vamos a tener también mayores recorridos en ese sentido, que serán informados a la comunidad durante la próxima semana. Vamos a tener un plan de acción específicamente en donde se colocan las bateas del Popeye con un cierre perimetral y con ciertas medidas que nos permitan ordenar ese espacio, pero también fiscalizar a las personas irresponsables que son con su basura y que nos generan los problemas que afectan a nuestros vecinos, vecinos laguninos”.

Finalmente, desde marzo, el municipio impulsará una línea de educación ambiental, de la mano de juntas de vecinos y organizaciones locales, con un programa de compostaje domiciliario, a cargo de la Dirección de Medio Ambiente, promoviendo una nueva gestión de residuos orgánicos con capacitaciones comunitarias.

En este sentido, la alcaldesa Nieto sostuvo que “todas estas acciones guardan relación con la importancia que nosotros le damos a la localidad de Laguna Verde y también la responsabilidad que tenemos como municipio de hacernos cargo de una de las obligaciones legales, que es la de los residuos sólidos domiciliarios.

