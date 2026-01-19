Valparaíso habilita centro de acopio para ayudar a damnificados de incendios en el sur

Producto de las graves consecuencias que están dejando los incendios forestales en la zona centro-sur de nuestro país, la Municipalidad de Valparaíso dispuso de un centro de acopio, en el edificio Utópica, ubicado en avenida Brasil #1560.

En el lugar, que funcionará de 10:00 hasta las 17:30 horas, se están recibiendo alimentos no perecibles, artículos de aseo personal, agua embotellada y alimentos para mascotas. Este viernes 23 de enero será el último día de recepción de donaciones.

La alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, comentó que "como porteños y porteñas sabemos lo que están viviendo nuestros compatriotas en el sur de Chile".

"Es por ello, que además de entregar contención desde la zona central y nuestros mejores deseos para también sobrellevar la lamentable situación que se produce a propósito de los incendios que los ha afectado, hemos puesto a disposición un punto de acopio, donde estaremos recibiendo su ayuda, alimentos no perecibles, artículos de aseo personal, agua embotellada y alimentos para mascotas”, agregó.

Una vez reunido el apoyo, se realizarán las coordinaciones con los otros municipios de la Quinta Región para conseguir el transporte que lo lleve a las zonas más afectadas y, así, llevar una ayuda organizada y coordinada con las autoridades locales.

