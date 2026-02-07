Valparaíso: Fracasa licitación del teleférico Barón–Placilla y proyecto queda en suspenso

La licitación del anteproyecto del teleférico para Valparaíso finalizó sin oferentes, luego de que las únicas dos empresas que presentaron oferta técnica fueran rechazadas por no cumplir con los requisitos mínimos establecidos en las bases, según antecedentes del proceso impulsado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Esta situación deja nuevamente en suspenso una iniciativa considerada clave para la conectividad de la ciudad puerto, cuyo objetivo es unir el borde costero con Placilla de Peñuelas, uno de los sectores más alejados del centro urbano y con mayores problemas de conectividad.

De acuerdo con lo consignado por El Mercurio, uno de los antecedentes críticos del proceso fue la gran cantidad de consultas técnicas realizadas por las empresas participantes, las que habrían alcanzado cerca de 230 preguntas, muchas de las cuales habrían recibido respuestas genéricas, sin resolver aspectos técnicos relevantes del proyecto.

Desde el Concejo Municipal de Valparaíso surgieron críticas al diseño del proceso licitatorio. El concejal Miguel Vergara calificó el resultado como una señal preocupante, señalando que el rechazo de las dos únicas ofertas podría reflejar falencias en las bases o en la estructuración del proyecto, lo que a su juicio evidencia una desprolijidad en la conducción de la licitación.

De esta manera, el proyecto del teleférico Barón–Placilla vuelve a quedar en la incertidumbre, mientras se mantiene la expectativa de vecinos, autoridades locales y expertos, quienes consideran la obra como un eje estratégico para mejorar la movilidad, el desarrollo urbano y la integración territorial de Valparaíso.

