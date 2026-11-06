Valparaíso fortalece su opción para albergar sede del BBNJ tras sellar alianza con Bélgica

La opción de que Valparaíso albergue la Secretaría del Acuerdo sobre la Biodiversidad Más Allá de las Zonas Jurisdiccionales (BBNJ) sumó un muy importante respaldo estratégico; esto, luego que Chile y Bélgica acordaran fusionar sus candidaturas para competir conjuntamente por la instalación de este organismo internacional, en una alianza que busca reforzar las posibilidades de la Ciudad Puerto frente a China.

La postulación chilena ya estaba en carrera, pero la incorporación de China a la disputa modificó el escenario y elevó la competencia por quedarse con la sede. Frente a ese panorama, ambos países resolvieron dejar atrás sus candidaturas individuales y presentar una propuesta común, que distribuye las funciones de la futura Secretaría de la Organización de Naciones Unidas (ONU) entre Valparaíso y Bruselas.

El diseño contempla que la Ciudad Puerto concentre la sede física de la Secretaría y sus principales responsabilidades, de acuerdo con lo establecido en el tratado internacional. Entre ellas se encuentra la puesta en marcha del mecanismo financiero del acuerdo. La capital belga, en tanto, albergaría la infraestructura tecnológica del Mecanismo de Intercambio de Información, también conocido como centro de datos.

El delegado presidencial regional de Valparaíso destacó a Puranoticia.cl que "acabo de hablar con el canciller, quien me ha informado del acuerdo que ha establecido nuestro país con Bélgica para postular de manera conjunta frente a China, que es el otro competidor, para establecer la sede de los océanos".

En ese sentido, explicó que "Valparaíso sería la sede física y Bruselas tendría el centro de datos. Esto nos coloca en una mejor posición que China, por tanto, hay tres países que competían y ahora hay solamente dos: Chile y Bélgica, que van en bloque compitiendo con China. Claramente se ven mayores oportunidades con esta alianza entre un país de Sudamérica con Europa, que nos permite conciliar que el objetivo es la preservación e investigación de los océanos y Chile sería la sede física".

Por su parte, la seremi de Gobierno de Valparaíso, Rosario Pérez, subrayó valoró el acuerdo señalando que "estamos hablando de una oportunidad estratégica para posicionar a Valparaíso en el escenario internacional, fortalecer su proyección y generar nuevas oportunidades para nuestra región. Por eso, valoramos el liderazgo del Presidente y las gestiones que está impulsando nuestro Canciller. Tenemos mucha esperanza de que este trabajo diplomático llegue a buen puerto y permita que Valparaíso se convierta en la sede de este importante acuerdo internacional".

Vale hacer presente que el acuerdo entre Chile y Bélgica fue anunciado este vier6nes mediante un comunicado conjunto. En el documento, ambos gobiernos manifestaron su compromiso de coordinar esfuerzos para favorecer la pronta implementación del tratado y contribuir al éxito de la primera Conferencia de las Partes (COP1).

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