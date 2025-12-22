Valparaíso escogió su mejor pan de pascua, cola de mono y vitrina navideña 2026

Con una alta participación de comercios y emprendimientos locales, este fin de semana se desarrolló la final del Concurso Navideño 2025, iniciativa organizada por la Municipalidad de Valparaíso, a través de la Dirección de Desarrollo Económico y Cooperación Internacional, en conjunto con la Cámara de Comercio y Turismo de Valparaíso, y con el apoyo del Centro de Negocios Sercotec.

La actividad se realizó en el Mercado Puerto de Valparaíso, reuniendo a vecinos, turistas y representantes del comercio local, quienes fueron parte de una jornada que puso en valor tres tradiciones profundamente arraigadas en la identidad porteña: la elaboración del Pan de Pascua, la preparación del cola de mono y la creatividad expresada en las vitrinas navideñas.

En total, participaron 22 locales de la comuna, distribuidos en las tres categorías del certamen, consolidando este concurso como un espacio de encuentro entre tradición, creatividad y desarrollo económico local.

Al inicio de la ceremonia, se premió a los ganadores de la categoría Mejor Vitrina Comercial, donde se reconoció el trabajo y la dedicación de los comercios que destacaron por su creatividad, impacto visual, temática navideña y compromiso con el entorno urbano.

• Primer lugar: Comunidad Edificio Caracol Porteño.

• Segundo lugar: Panadería y Pastelería Maggy.

• Tercer lugar: La Hacienda de Doña Juana Ross.

Luego, tras la evaluación del jurado, conformado por los chef Christian Alba, Andrea Castro, Waleska Araya, y el bartender Guillermo Andrade, se premió a los tres primeros lugares de la categoría Mejor Pan de Pascua, cuyos ganadores fueron:

• Primer lugar: Puerto Mariana.

• Segundo lugar: Brod.dva.

• Tercer lugar: Cocina Luzmi.

Finalmente, la categoría Mejor Cola de Mono reconoció a las preparaciones que destacaron por su sabor, presentación, calidad y creatividad, reafirmando el vínculo de esta tradicional bebida con la identidad gastronómica de Valparaíso.

• Primer lugar: Terapia Coffee and Bar.

• Segundo lugar: Restaurante Doris.

• Tercer lugar: La Hacienda de Doña Juana Ross.

Durante la jornada, el público asistente también pudo disfrutar de la presentación musical de la orquesta Quebrada Big Band y un show de flair bartender.

