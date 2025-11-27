Valparaíso enciende su espíritu navideño: plazas Victoria, Aníbal Pinto y Echaurren se iluminan con 2 mil luces de bajo consumo

Con la pronta llegada de diciembre, Valparaíso se comienza a llenar de calor navideño llenando de energía tres de sus centros sociales más importantes, como lo son las plazas Victoria, Aníbal Pinto y Echaurren, donde un total de 2 mil luces iluminarán sus noches, haciendo más amigable el tránsito nocturno por ellas.

Cabe destacar que estos trabajos, que anteriormente significaban un desembolso millonario al Municipio, desde el año pasado son confeccionados por funcionarios de su Departamento de Parques y Jardines, quienes se encargaron de utilizar luces de bajo consumo eléctrico y de ubicar las mismas a una altura que no intervenga a los nidos de aves que existen en aquellos árboles.

En cuanto a la relevancia de intervenciones como estas, la alcaldesa Camila Nieto valoró el esfuerzo realizado por los trabajadores municipales y enfatizó en que “esta instalación es histórica para la plaza Echaurren porque nunca antes se habían encendido luces navideñas acá".

"Este territorio, el Barrio Puerto, no es un territorio abandonado, es un espacio que estamos sacando adelante con la fuerza de nuestros vecinos y vecinas, y te invitamos a sumarte y a cuidar de la plaza Echaurren y el Barrio Puerto, que es el Sitio de Patrimonio Mundial”, sentenció.

