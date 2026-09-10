Valparaíso encarga estudio para extender vida útil del relleno sanitario El Molle

El Concejo Municipal de Valparaíso aprobó la adjudicación del “Estudio de Prefactibilidad Ampliación Vida Útil Relleno Sanitario El Molle Valparaíso” a Aesa Consultora SPA, por un monto de $160.376.948.

El principal objetivo del estudio es evaluar la viabilidad técnica, económica, territorial, ambiental y operativa de ampliar la vida útil de este relleno, mediante el levantamiento de información, evaluación de su condición actual, estimación de su capacidad remanente, análisis de alternativas de optimización y expansión, con el propósito de asegurar la continuidad del servicio de la disposición final de residuos para la comuna de Valparaíso.

Se estableció que el plazo máximo para la elaboración de la totalidad de los informes de las cuatro etapas, con las aprobaciones correspondientes, será de 150 días corridos contados desde el día hábil siguiente a la fecha del acta de inicio del diseño.

El director municipal de Medio Ambiente, Alejandro Villa explicó que “este estudio tiene por propósito establecer cuál es la capacidad máxima que tiene el relleno hoy día, a fin de iniciar un proyecto de mediano plazo, aproximadamente, de cuatro a cinco años, con el objetivo de hacer el uso completo del sitio en donde hoy día opera el relleno sanitario. Eso es un antecedente previo para sostener cualquier solicitud de financiamiento para este proyecto que sería de mucha importancia, no tan solo para la comuna de Valparaíso, sino que, para otras 10 comunas más”.

Para la alcaldesa Camila Nieto, esta iniciativa es muy relevante, ya que “Valparaíso necesita certezas y este estudio nos va a permitir tenerlas. Vamos a saber con información técnica cuánto tiempo de vida útil le queda realmente a El Molle y, sobre esa base, tomar las decisiones que corresponden para asegurar la disposición final de nuestros residuos".

De igual forma, la autoridad comunal fue enfática en indicar que "El Molle no puede ser una solución indefinida para Valparaíso ni para las comunas que hoy disponen sus residuos allí. Por eso estamos avanzando en paralelo en una solución de largo plazo, con el Gobierno Regional y el Gobierno Central, que permita abordar este problema con una mirada metropolitana y con la responsabilidad que nuestra ciudad merece”.

Tras la aprobación, el concejal Vicente Celedón indicó que “este estudio lo veníamos esperando hace mucho tiempo. Es fundamental para conocer realmente la vida útil actual del Relleno Sanitario El Molle. Esto va a permitir buscar una solución metropolitana y de largo plazo para la gestión de residuos en la Región de Valparaíso. Además, se anunció el Comité Técnico, por ende, esperamos que a fines de diciembre tengamos una solución metropolitana entre el municipio, el Gobierno Regional y, por supuesto, el Gobierno Central”.

El concejal Dante Iturrieta señaló que “creo que es importante que de una vez por todas se vayan dilucidando qué va a ocurrir con el Relleno Sanitario El Molle, porque basta que Valparaíso siga acumulando toda la basura de las ocho o nueve comunas que vienen a recalar acá su basura. Yo creo que los estudios ya están y la opinión que tenemos va más allá de una mera especulación. Por lo tanto, creo que este estudio va a reafirmar lo que todos sabemos y es importante que se haga bien, a fin de que Valparaíso deje de una vez por todas, de sufrir la contaminación que hoy entrega al entorno del sector El Molle”.

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