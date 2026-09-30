«Ronda Impacto» en el centro de Viña del Mar deja 12 detenidos y más de un centenar de especies decomisadas al comercio ilegal

Un total de 12 personas detenidas dejó una nueva «Ronda Impacto» desarrollada por personal de la Primera Comisaría de Carabineros en el centro de Viña del Mar, operativo que además contempló controles de identidad y vehiculares, fiscalizaciones de tránsito y el retiro de especies asociadas al comercio informal.

De acuerdo con el balance entregado por Carabineros, se realizaron 140 controles de identidad y 50 controles vehiculares, además de cursarse 37 infracciones al tránsito, cuatro infracciones municipales y una infracción a la Ley de Alcoholes.

Del total de detenidos, seis mantenían órdenes vigentes. A ellos se suman una persona detenida por faltar el respeto a la autoridad, una por contrabando, una por usurpación de identidad, una por hurto, una por infracción a la Ley 20.000 y una por lesiones leves.

El operativo también permitió retirar cuatro vehículos de circulación, mientras que personal policial y municipal trabajó conjuntamente en distintos puntos del centro de la ciudad para abordar situaciones vinculadas al comercio informal.

El teniente coronel Rodrigo Espejo, comisario de la Primera Comisaría de Viña del Mar, explicó que "se realizaron decomisos con personal municipal, principalmente en el sector de calle Arlegui y en la intersección con Quillota, donde vendedores informales que mantenían fruta, verdura, ropa y accesorios".

A ello agregó que "se les decomisaron sus especies, ya que no contaban con ningún tipo de permiso municipal y afectaban el libre tránsito de las personas, principalmente en las veredas, angostando y provocando incomodidad en los transeúntes".

En total, 147 especies fueron decomisadas durante el procedimiento conjunto, entre ellas frutas, verduras, ropa, accesorios de teléfonos, útiles de aseo, además de mesones y toldos.

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