Fiscalía pide presidio perpetuo para acusado de liderar banda vinculada a millonarios robos a banco y multitienda en Valparaíso

Con penas que llegan hasta el presidio perpetuo para uno de los acusados, comenzó este miércoles 30 de septiembre el juicio oral contra cuatro personas que formaban parte de una organización criminal vinculada a dos millonarios robos registrados durante el año 2025 en la comuna de Valparaíso.

El proceso se desarrolla ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valparaíso y tiene entre los acusados a E.E.V., M.E.V., J.E.V. y G.P.G. El Ministerio Público sostiene que la agrupación mantenía una estructura jerárquica, que era liderada por E.E.V. y que estaba integrada por al menos otras 11 personas.

La acusación incluye una serie de delitos asociados al funcionamiento de esta organización, entre ellos robos con violencia e intimidación, porte ilegal de armas y municiones, disparos injustificados, receptación de vehículos, incendio de automóviles y asociación criminal.

Uno de los episodios centrales del juicio corresponde al asalto perpetrado el 22 de marzo de 2025 contra una sucursal de BancoEstado Express, ubicada en Av. Errázuriz. De acuerdo con la acusación, más de una decena de sujetos participó en el atraco, ingresando al establecimiento para intimidar y golpear a trabajadores.

El botín, según el Ministerio Público, alcanzó los $154 millones en moneda nacional, además de $10 millones en dólares y $7 millones en euros.

La Fiscalía sostiene que el grupo desplegó además distintas acciones para dificultar la respuesta policial. Entre ellas se cuentan el bloqueo de calles, la utilización de "miguelitos" y el lanzamiento de aceite en la vía pública. Durante la fuga también se habrían efectuado disparos al aire y se habrían abandonado e incendiado vehículos utilizados en el robo.

El segundo hecho incluido en la acusación ocurrió el 12 de junio de 2025, esta vez en la multitienda París de avenida Argentina. Según los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, más de 20 personas participaron en el operativo, con sujetos encargados de ingresar al establecimiento y otros de interrumpir el tránsito mediante vehículos que posteriormente fueron incendiados.

Para concretar el robo, los involucrados habrían utilizado armas de fuego, overoles, chalecos antibalas, extintores y distintas herramientas, logrando acceder a las bodegas del recinto. Desde allí sustrajeron 76 teléfonos celulares, 44 relojes y 36 juegos de Nintendo, entre otras especies, con un avalúo superior a $42 millones.

La acusación también apunta a la utilización de armas de fuego durante la huida. La Fiscalía sostiene que se efectuaron disparos contra funcionarios de Carabineros, hechos por los cuales imputa dos delitos de homicidio en carácter de tentados.

Tras este segundo robo, tres de los acusados —J.E.V., G.P.G. y M.E.V.— fueron detenidos en el cerro Los Placeres. En ese procedimiento, de acuerdo con el auto de apertura del juicio, se incautaron armas de fuego, municiones y parte de las especies sustraídas.

En cuanto a las penas solicitadas, para E.E.V., sindicado por el Ministerio Público como líder y financista de la organización, la Fiscalía pide presidio perpetuo por los robos, además de otras condenas asociadas a los restantes delitos que se le imputan.

Para J.E.V., la acusación contempla, entre otras sanciones, una pena de 20 años de presidio por el robo con violencia e intimidación. En el caso de G.P.G., la solicitud alcanza los 15 años y un día por ese mismo ilícito, además de las penas correspondientes a los demás cargos.

Respecto de M.E.V., quien tenía la calidad de adolescente al momento de los hechos, el Ministerio Público solicita una sanción única de 10 años de internación en régimen cerrado con programa de reinserción social, conforme a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.

Cabe hacer presente que el juicio oral continuará durante los próximos días, periodo en que el tribunal deberá conocer los antecedentes y medios de prueba presentados tanto por el Ministerio Público como por las defensas antes de adoptar una decisión respecto de la responsabilidad penal de los cuatro acusados.

PURANOTICIA