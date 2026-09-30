Golpe al narcotráfico en La Ligua: incautan más de 55 kilos de droga ocultos en vehículo

Tres personas fueron detenidas por el delito de tráfico de drogas, en el marco de diligencias investigativas desarrolladas por personal del OS7 de Carabineros Aconcagua, en coordinación con la Fiscalía Local de Los Andes.

El procedimiento se desarrolló en la ruta 5 Norte,específicamente en el kilómetro 181, comuna de La Ligua, como parte de una orden de investigar emanada de la Fiscalía.

Los funcionarios policiales fiscalizaron un vehículo que se desplazaba desde el norte del país y que transportaba droga oculta en su estructura, con la finalidad de internarla en la comuna de La Ligua y posteriormente trasladarla hacia la región Metropolitana.

Durante la revisión del automóvil, un binomio canino especializado realizó una marcación positiva en la estructura del vehículo, específicamente en un sector ubicado bajo los asientos. Tras una inspección, los funcionarios lograron encontrar el compartimiento donde se encontraba oculta la droga.

Como resultado del operativo fueron detenidas tres personas, dos hombres y una mujer, todos de nacionalidad chilena y con antecedentes penales, sin órdenes vigentes.

Al respecto, el delegado presidencial provincial de Petorca, Andrés Soza, comentó que "este es un golpe más al tráfico de drogas en nuestra provincia y demuestra que el trabajo investigativo que desarrolla Carabineros, con el respaldo del Gobierno, está dando resultados concretos en beneficio de todos los vecinos y vecinas de nuestra provincia. Vamos a seguir apoyando y fortaleciendo este trabajo conjunto para enfrentar a quienes pretenden instalar y distribuir droga en nuestro territorio”.

En tanto, el prefecto de Carabineros de Aconcagua, coronel Mnzur Abuton, señaló que "a raíz de una investigación se pudo desbaratar una organización criminal dedicada al narcotráfico, que incluso contaban con un vehículo modificado para esconder la droga. Quedan antecedentes que seguimos investigando para lograr aun mayores resultados”.

Cabe hacer presente que el procedimiento permitió incautar 35 kilos de pasta base de cocaína y 20 kilos 200 gramos de clorhidrato de cocaína; tres teléfonos celulares; y un automóvil del año 2018 sin encargo vigente.

En total, se incautaron 55 kilos 200 gramos de droga, evitando que estas sustancias fueran distribuidas en la provincia de Petorca y posteriormente trasladadas hacia la región Metropolitana.

Vale indicar que las tres personas detenidas quedaron a disposición de la autoridad competente para continuar con el procedimiento judicial.

PURANOTICIA