Valparaíso dio luz verde a su nuevo Plan Municipal de Cultura 2025 - 2030

El Concejo Municipal de Valparaíso dio el visto bueno al nuevo Plan Municipal de Cultura 2025-2030. En forma unánime se aprobó este instrumento que orientará la gestión cultural de la comuna durante los próximos años y que fue elaborado tras un amplio proceso participativo junto a organizaciones culturales, instituciones, niños y adolescentes, agentes creativos y comunidades de los distintos cerros y barrios de la ciudad.

El documento establece las principales líneas estratégicas para fortalecer la cultura como un derecho, con énfasis en el fomento de las artes, la protección del patrimonio material e inmaterial, la ampliación del acceso a la vida cultural y el impulso de las economías creativas. También incorpora por primera vez a las juventudes y niñeces en estos mecanismos de articulación con iniciativas ciudadanas, promoviendo proyectos de desarrollo cultural sostenible y con enfoque territorial.

La alcaldesa Camila Nieto destacó que esta aprobación “marca un hito para la ciudad, porque permite consolidar una política cultural actualizada, integradora y construida junto a las comunidades. Este plan recoge la identidad porteña y la proyecta hacia un futuro más creativo, participativo y diverso”.

El seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Javier Esnaola, afirmó que “tener un Plan Municipal de Cultura que da la guía de aquí a cinco años, es relevante y fundamental en la planificación, ejecución y en la puesta en valor de la cultura como herramienta de transformación. Felicitarlos por la centralidad en las niñeces, infancias y adolescencias, comprendiendo que ellos son el presente y el futuro.”

Por su parte, la encargada de la Dirección de Desarrollo Cultural del Municipio, Paola Ruz, señaló que el Plan Municipal de Cultura 2025-2030, “es el resultado de un trabajo metodológico serio, con diagnósticos y mesas participativas que nos permitieron comprender las necesidades y proyecciones del sector cultural. Ahora comenzamos una etapa clave: transformar esta planificación en acciones concretas que fortalezcan la vida cultural de Valparaíso”.

Con la aprobación del PMC 2025 - 2030, el Municipio inicia ahora la fase de implementación, que contempla programas, iniciativas territoriales y herramientas de seguimiento para evaluar los avances y asegurar el cumplimiento de los objetivos trazados.

