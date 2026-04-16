Valparaíso despliega nueva «Ronda Impacto» con foco en el comercio informal del plan

Desde la plaza O´Higgins de Valparaíso, autoridades regionales y comunales dieron inicio a un nuevo operativo de «Ronda Impacto», el cual abarcará los sectores de mayor demanda de seguridad del plan de la comuna porteña.

Estos procedimientos policiales intensivos son realizados por Carabineros, en coordinación con autoridades de Gobierno, servicios públicos y municipios.

Su objetivo principal es fortalecer la seguridad, prevenir delitos y recuperar espacios públicos mediante el despliegue de un gran número de funcionarios en puntos estratégicos y horarios definidos por el análisis delictual.

Sobre los detalles de este despliegue policial, la jefa de la Zona de Carabineros Valparaíso, general Patricia Vásquez, destacó que "tenemos al Servicio de Impuestos Internos, que se ha incorporado a ella, por lo tanto, es una ronda de control y fiscalización, ¿de qué? del comercio, de cómo está operando el comercio ambulante que se instala en forma ilegal".

"Van a haber controles vehiculares, controles de identidad, junto con la Policía de Investigaciones, como se ha estado trabajando hasta el momento y también por los lineamientos que da el Gobierno", complementó la autoridad policial.

Por su parte, el delegado Manuel Millones señaló que "este es un control dirigido al comercio, un operativo tremendamente importante en materia de prevención y fiscalización. El Servicio de Impuestos Internos tiene focalizadas situaciones de carácter informal o formal, pero con algún tipo de anormalidad".

"Hemos tenido muchas denuncias del gremio del comercio respecto al comercio informal. Por eso destaco este trabajo que hoy se hace en Valparaíso y que posteriormente se realizará en Viña del Mar, un operativo colaborativo entre el municipio, las policías y el SII", sentenció la autoridad de Gobierno.

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