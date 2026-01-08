Valparaíso decreta duelo comunal por muerte de Luis Alberto Martínez, el «Rey del Bolero» y precursor de la «canción cebolla»

Luego que se confirmara la muerte, a los 94 años, de Luis Alberto Martínez, emblemático cantante del bolero de la comuna de Valparaíso, diversas muestras de cariño y respeto se han expresado a través de las redes sociales y otras instancias.

Y es que el denominado «Rey del Bolero» deja para la posteridad una carrera de más de 60 años de trayectoria, con canciones como «Humor y Licor», «Flores para mi madre» y «Payaso triste», entre muchas otras que engalanan al cancionero "cebolla".

"Con pesar despedimos a Luis Alberto Martínez, figura emblemática del bolero porteño con más de 60 años de trayectoria artística y reconocido como Tesoro Humano Vivo en 2022", indicó el Ministerio de las Culturas en sus redes sociales.

Conocido también como «La voz más triste de Chile», la Secretaría de Estado recordó que el músico "se desenvolvió con maestría en lo que él mismo reconoció con orgullo como 'canción cebolla': un canto sentido que enamoró a todo el país".

"Acompañamos en este momento a su familia, amigos y toda la comunidad musical de Chile, y especialmente de Valparaíso", complementó la cartera.

Debido a todo lo que significaba para la ciudad, el Municipio de Valparaíso declaró dos días de duelo comunal, tal como lo dio a conocer la alcaldesa Camila Nieto.

"Vamos a declarar duelo comunal, toda vez que ha fallecido nuestro «Rey del Bolero» a los 94 años de edad", señaló la jefa comunal en la fallida sesión de Concejo Municipal de este jueves 8 de enero, y ante sólo cinco ediles presentes.

Asimismo, la alcaldesa Nieto sostuvo que "es importante recordar que Luis Alberto Martínez es hijo ilustre de esta comuna y su velorio está llevándose a cabo en el Teatro Municipal, que lo hemos puesto a disposición para poder recibir tanto a su familia, su cuerpo físico, pero también a todas las personas del mundo del bolero y de las artes y la cultura de Valparaíso que se quieren sumar a su despedida".

Luego de sus palabras, se llevó a cabo un minuto de silencio en la sala de sesiones del Concejo Municipal de Valparaíso y ante la presencia de sólo los ediles Dante Iturrieta, Leonardo Contreras, Lukas Cáceres, Vicente Celedón y Thelmo Aguilar.

