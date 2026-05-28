Valparaíso da luz verde a plan comunal contra el cambio climático: foco estará puesto en la adaptación y la prevención

Con el objetivo de fortalecer la preparación de Valparaíso frente a los efectos de la crisis climática, el Concejo Municipal aprobó de manera unánime el Plan de Acción Comunal de Cambio Climático (PACCC), instrumento que orientará las políticas ambientales sobre mitigación, adaptación y resiliencia frente a esta problemática.

El municipio desarrolló esta iniciativa en el contexto de la Ley Marco de Cambio Climático N°21.455, en colaboración con el Centro de Acción Climática de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y con el financiamiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Tras la votación, la alcaldesa Camila Nieto destacó que “Valparaíso ya tiene su Plan Comunal de Acción para el Cambio Climático. Esto es un instrumento muy importante que consta de siete programas y veintiocho acciones concretas para ir previniendo y cuidando a nuestras comunidades y también a la naturaleza. Esto es parte del firme compromiso que tenemos para avanzar en materia medioambiental en nuestra comuna”

Asimismo, la jefa comunal precisó que “no es solamente el cumplimiento de la norma, también nos estamos certificando medioambientalmente como municipio, trabajando en la implementación de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, donde firmamos el convenio hace un tiempo con ReSimple. Estos son algunos de los pasos sumamente concretos que estamos abordando para hacer frente a un cuidado del medio ambiente y a decir que el cambio climático existe y que hay que tomar acciones concretas hoy día”.

Por su parte, el concejal Vicente Celedón, presidente de la Comisión de Salud, Deporte y Medio Ambiente, manifestó que “la importancia recae en un compromiso internacional que hacen los distintos Estados del mundo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de aquí al 2050. En este plan se establecen distintas prioridades para Valparaíso, donde se van a abordar, por ejemplo, el mejoramiento de áreas verdes, la escasez hídrica, el aumento de las olas de calor, las remociones en masa y los incendios. Dentro de estas 28 iniciativas prioritarias, esperamos que exista el financiamiento para que se lleve a cabo de buena forma este importante paso para Valparaíso en materia medioambiental”.

La concejala Alicia Zúñiga expresó que “este plan nos convierte, en cierta forma, en pioneros desde mundo municipal en tomar medidas frente al cambio climático. Aunque muchos lo nieguen, éste existe realmente. Vemos cómo las estaciones son más complejas, las lluvias más intensas en invierno y calor más fuertes durante el verano en nuestra comuna que se caracterizaba por tener un clima mediterráneo. Es valiosísimo que este plan se concrete”.

En tanto, el concejal Leonardo Contreras precisó que “el cambio climático es una realidad y hoy como municipio estamos obligados a contar con un plan estratégico para atender las necesidades que genera este cambio climático. Se ha hecho un trabajo colaborativo desde el municipio con el Centro de Cambio Climático de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, que se valora enormemente, puesto que los insumos son de un alto estándar académico, científico y que nos permiten tener 28 medidas que son indispensables para enfrentar esta situación, que no sólo afecta a Valparaíso, sino que, a todo el planeta”.

ELABORACIÓN DEL PACCC

Durante la elaboración del PACCC se realizó un proceso participativo que incluyó encuestas y talleres para funcionarios municipales y ciudadanos, trabajo técnico interdisciplinario, permitiendo recoger propuestas y prioridades de vecinos, organizaciones sociales y actores territoriales de distintos sectores de la comuna.

La aprobación de este plan permite que Valparaíso avance en el cumplimiento de la Ley Marco de Cambio Climático (Ley 21.455), que establece la legislación para enfrentar el cambio climático, fijando como meta obligatoria, que el país alcance la carbono neutralidad y sea más resiliente al clima a más tardar el año 2050. Ésta obliga a los municipios del país, contar con planes comunales orientados a reducir riesgos y fortalecer las capacidades locales frente al cambio climático.

En específico, el PACCC se estructura en siete ejes temáticos: Planificación Urbana; Agua y Recursos Hídricos; Áreas Verdes, Biodiversidad y Ecosistemas; Gestión de Residuos y Economía Circular; Eficiencia Energética; Gestión Territorial; y Desarrollo Comunitario y Social. A través de estos ejes, el plan contempla 28 medidas de adaptación y mitigación orientadas a fortalecer la resiliencia climática, reducir vulnerabilidades y avanzar hacia un desarrollo comunal más sostenible.

De esta manera, Valparaíso se posiciona entre las comunas que avanzan en planificación climática local, consolidando un compromiso institucional con la protección del territorio y el bienestar de las futuras generaciones.

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