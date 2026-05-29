«Ronda Impacto» deja 10 personas detenidas y 40 infracciones cursadas en Villa Alemana

Un total de 10 detenidos y 40 infracciones cursadas fue el saldo de una nueva «Ronda Impacto» realizada en Villa Alemana. El operativo conjunto desarrollado por personal de Carabineros y la Dirección de Seguridad Pública del Municipio se concentró en sectores previamente definidos, de acuerdo con las estadísticas que manejan ambas instituciones, con el objetivo de mejorar la sensación de seguridad en la ciudadanía.

En cuanto al detalle de las detenciones, seis fueron por mantener ordenes vigentes, una por receptación de vehículo motorizado, una por porte de arma blanca, una por ocultación de identidad y una por desórdenes. Además, la policía uniformada incautó cuatro vehículos y cursó 22 infracciones a la Ley de Tránsito y cinco a la Ley de Alcoholes. A eso se suman 87 controles de identidad, 41 controles vehiculares y cinco a locales de alcoholes. Por su parte, la labor de los inspectores municipales entregó como resultados 13 infracciones a la Ley de Tránsito y el retiro de un vehículo.

Claudio Mendiboure, director de Seguridad Pública de la Municipalidad de Villa Alemana, indicó que “estamos trabajando muy de la mano con Carabineros, realizando rondas masivas y sin aviso para que causen el impacto deseado, donde se trata de buscar a personas con antecedentes penales pendientes para sacarlas de circulación”, agregando que “este tipo de intervenciones se están desarrollando en aquellos lugares que ya teníamos focalizados, es decir, sectores donde por demanda se necesita mayor presencia policial y de inspectores municipales”.

El mayor Heriberto Albanés, comisario de la 6ª Comisaría de Carabineros de Villa Alemana, ssubrayó que “los lugares a los que asistimos no se eligen al azar. Para que la comunidad lo conozca, nosotros trabajamos con el Sistema Táctico de Operación Policial (STOP), que es una ley donde a través de los Consejos de Seguridad Pública analizamos los delitos donde se producen una leve alza y ahí este sistema nos permite identificar cuál es el lugar, la hora, el perfil de la víctima y del victimario. Con ello, nosotros a través de nuestro despliegue operativo orientamos los recursos hacia esos sectores para poder sacar de circulación a todas estas personas que están cometiendo incivilidades, tienen órdenes de detención pendiente o están cometiendo delitos”.

Finalmente, el alcalde Nelson Estay destacó que "el valor de la «Ronda Impacto» no se mide sólo por la cantidad de detenciones o infracciones cursadas en cada jornada, sino también porque es una prueba concreta de la preocupación del municipio y de Carabineros por llevar seguridad y tranquilidad a cada rincón de la comuna. Sabemos que detrás de cada operativo hay toda una preparación y logística por parte de las instituciones con el fin de orientar los esfuerzos a los sectores de la ciudad que más lo necesitan. Estas rondas ya son prácticamente una rutina, estamos haciendo dos o tres al mes y son totalmente bien recibidas por la comuna, porque la gente cuando ve carabineros se siente más tranquila".

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