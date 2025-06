Valparaíso da inicio a campaña de esterilización para más de 2 mil perros y gatos

En el Centro Comunitario Las Huaitecas del cerro La Cruz de Valparaíso se dio inicio a la campaña de esterilización de perros y gatos con tutores o abandonados, cuya inversión municipal bordea los 66 millones de pesos, con el objetivo de reducir y controlar la población de animales comunitarios.

El servicio es completamente gratuito para los vecinos porteños, quienes deben inscribirse a través de sus Oficinas Municipales de Zona (OMZ), donde se estima la realización de 1.320 operaciones para perros y gatos, proyectándose para el año 2026 otras 240 intervenciones.

La alcaldesa Camila Nieto indicó que "estamos muy contentas de seguir llevando esterilizaciones a los cerros de Valparaíso, porque creemos en este firme compromiso en que el municipio tiene que tener un rol importante respecto al bienestar animal. Es por eso, que acá estamos aplicando esterilizaciones que vienen con fondos de la Subdere, pero también con fondos propios municipales, además de la Clínica Veterinaria Móvil. Creemos que es importante mantener esta política de manera constante, por todos aquellos años en que no se generaron esterilizaciones en el pasado, y efectivamente, tienen un efecto bien complejo para los animales y las comunidades”.

Por su parte, Alejandro Villa, director de Medio Ambiente de la Municipalidad de Valparaíso, explicó que las esterilizaciones “se distribuirán en cerca de 23 operativos en el transcurso de más de un mes y medio. Por lo tanto, estamos muy expectantes a la respuesta ciudadana de esta campaña y que esperamos que se puedan lograr las metas que se han fijado en los operativos, esto significa que se espera una tasa de esterilización de 60 animales diarios, de lunes a viernes, de aquí al mes de julio”.

Fernando Benavides, médico veterinario a cargo del equipo de esterilizaciones, aseguró que "por lo que sabemos, hace bastante tiempo que no se hacía una campaña de esterilización en la comuna, así que es un impacto que se ve de manera inmediata, por así decirlo. Son 5.000 cirugías las que se van a realizar en este año y tiene un impacto en la sobrepoblación que existe en este momento de perritos en la comuna. Es una forma que la comunidad se eduque y se tome conciencia con respecto a la tenencia responsable de mascotas”.

Finalmente, Betty Pastene, vecina de Las Cañas, catalogó el operativo como “fantástico, porque en realidad acá hay demasiados perritos en la calle, comunitarios, y hace mucho tiempo estábamos luchando por este operativo. Y nosotros felices, para mí es el día más feliz, porque ver a los perritos que tienen una manada, tienen otra y no había solución y no es llegar y tomar uno, tienes que tomar a toda la manada para que no vuelva a suceder”.

PURANOTICIA