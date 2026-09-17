Valparaíso da el vamos a sus fondas con entrada gratuita y un pie de cueca entre la alcaldesa Nieto y el gobernador Mundaca

Con la tradicional inauguración de la ramada oficial «La Negra Linda», autoridades comunales y regionales de Valparaíso dieron el vamos a las celebraciones de Fiestas Patrias en el Parque Alejo Barrios del cerro Playa Ancha .

El recinto tendrá entrada gratuita durante las celebraciones y contará con una amplia oferta de ramadas, gastronomía y entretenciones. Entre los precios anunciados para quienes concurran, los anticuchos y empanadas fluctuarán entre $2.000 y $3.000.

Tras bailar un pie de cueca junto al gobernador regional Rodrigo Mundaca, la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, comentó que "le hemos dado el puntapié inicial a las fondas del Alejo Barrio, una fonda gratuita que tiene precios accesibles para todos y para todas, pero que además es una fonda muy segura".

"Hemos trabajado junto a Carabineros, que van a poner a disposición 100 efectivos policiales, además de los guardias de seguridad propios de la fonda, y nosotros con nuestro fiscalizadores y fiscalizadoras, además tenemos 26 cámaras de seguridad alrededor de las fondas", complementó la jefa comunal porteña.

Por este motivo, la autoridad comunal hizo una invitación a que "puedan venir, a que prefieran el transporte público, porque también la Seremi de Transporte ha puesto micros a disposición, inyectores para atraer a las personas hacia las fondas del Alejo Barrio. Estamos muy contentas de una nueva inauguración y esperamos que todos y todas nos puedan venir a visitar, además que hoy día también tenemos la gran Fogata del Pescador, como todos los años, a $5.000 la meduza. Pueden venir, hay música en vivo, hay fiesta y, por supuesto, desde el Municipio estamos todos y todas haciendo nuestro trabajo para que ustedes puedan a pasar unas muy lindas fiestas".

Durante la inauguración, el gobernador regional Rodrigo Mundaca destacó el movimiento turístico que se espera para estos días en la región de Valparaíso, señalando que "Valparaíso es un destino preferente. De hecho, se espera en estos días de festividades el arribo a nuestra región de más de 300.000 vehículos. Hay una ocupación hotelera del orden del 67% y, por tanto, es una muy buena noticia para la actividad hotelera y para la actividad gastronómica de nuestra región".

De igual forma, la autoridad regional sostuvo "estas fondas, las fondas del Alejo Barrios, son parte de nuestro patrimonio, son parte del patrimonio material, inmaterial y cultural de la ciudad de Valparaíso, pero yo creo que las fondas del Alejo Barrio le pertenecen a la región de Valparaíso. Así que esperemos de que toda la gente que nos va a visitar, que ya está llegando, las personas que venían ingresando a la región, esperemos que lo pasen bien, que tengan momentos de jolgorio, de esparcimiento, de felicidad con su familia, y que si van a beber no conduzcan".

En la misma línea, la senadora Karol Cariola valoró las medidas dispuestas para estas celebraciones, destacando que "las cámaras de vigilancia son una medida concreta para contribuir a la seguridad. Hay una Tenencia de Carabineros al interior de la fonda, es gratuita la entrada, por lo tanto, no solamente hay un tema de accesibilidad económica, sino que también un tema de seguridad pública que está garantizado".

Asimismo, enfatizó en que "estamos muy contentos de poder acompañar a la alcaldesa Nieto, y felices de lo que significa además tradicionalmente para la región de Valparaíso las fondas del Alejo Barrio. Así que ojalá este año nos acompañe el clima porque el año pasado estuvo complicada la cosa. Esperamos que este año puedan desarrollarse estos días con mucha tranquilidad y también hacer un llamado a que todos quienes van a celebrar en familia lo hagan con responsabilidad".

Por su parte, el presidente del Sindicato de Fonderos de la Quinta Región, Luis Carrizo, dijo estar "contento, señor contento, porque ya estamos ok. Hemos trabajado durante meses para llegar a esto y en esta ocasión ya le hemos dado el 'vamos'. Tenemos el parabién de las autoridades, todo lo que nos solicitaron se hizo".

De esta manera, las fondas del Parque Alejo Barrios iniciaron oficialmente sus actividades de Fiestas Patrias con acceso gratuito, una oferta gastronómica con precios para todos los gustos, además de un despliegue de seguridad que contempla 100 carabineros y 26 cámaras de televigilancia en este punto de Playa Ancha.

PURANOTICIA