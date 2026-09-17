Limache dio inicio a cuatro días de fiesta con fonda gratuita y destacados shows

Este jueves se inauguró «Prendidos por Limache: el evento gratuito más grande de la región de Valparaíso», hito que marca el inicio de cuatro días de celebraciones en el Estadio Municipal Ángel Navarrete Candia, ubicado en calle Carelmapu s/n.

El tradicional corte de cinta se realizó en la fonda oficial «Donde la Katty», donde se realizó una muestra folclórica a cargo de la Asociación de Folcloristas de Limache (Afoli) y de una degustación gastronómica de comida típica de nuestro país.

El alcalde Luciano Valenzuela destacó que “acabamos de inaugurar la fonda gratuita más grande de la Quinta Región y con un marco de público maravilloso, sobre 250 personas. Dimos el vamos a lo que será un espacio pensado en la familia, pensado en los más pequeños y más grandes de la casa con una parrilla gratuita, con la invitación a que cuando se estaciones apoyando al Cuerpo de Bomberos de Limache y que pueda disfrutar una fiesta como corresponde (…) la invitación es que venga y disfrute de la fonda más grande de la Quinta Región, ciento por ciento gratuita”.

El evento considera ramadas, cocinerías, cervecerías artesanales, emprendimientos, juegos típicos y mecánicos y un parque inflable. Además, Limache destaca por ofrecer una fiesta familiar y segura. El equipo de Seguridad Pública, Carabineros, Bomberos y la Delegación Presidencial de Marga Marga, trabajan con anticipación acciones coordinadas para prevenir situaciones de riesgo y emergencias.

El delegado Gonzalo Azancot explicó que “nos basamos en informes de Carabineros respecto al análisis de los entornos, de lugares precisos de la fonda, y a partir de eso vamos sacando conclusiones y mejoras permanentes en coordinación también con lo que nos puede aportar la Municipalidad. Estamos tremendamente coordinados viendo el tema vial, viendo el tema de la seguridad, viendo el tema de los estacionamientos y de alguna manera estamos cuadrados en que este sea un espectáculo de calidad, un espectáculo familiar, y al igual que el alcalde, queremos como delegación que este sea el punto de encuentro y la fiesta más importante”.

La dueña de la fonda oficial «Donde la Katty», Katherine González, adelantó que "acá van a encontrar las mejores empanadas, 2 por 3 mil pesos. Para la resaca tenemos cazuela de vacuno, así que vengan con todo, costillar, lomo a lo pobre tenemos terremotos, mojitos para la noche. Vengan a disfrutar aquí donde es la Fonda Donde la Katty (…) Limache es gratis, la entrada liberada es muy tranquilo, tiene acceso para llegar, y lo mejor de este año es que tenemos un rancherazo”.

Lo que diferencia a la fiesta de Limache de eventos de otras comunas es el acceso gratuito a espectáculos musicales de nivel nacional e internacional.

La parrilla contempla para este jueves 17 de septiembre a Garras de Amor y Yambao; el viernes 18 será el turno de La Sonora Barón y A los 4 Vientos; el sábado 19 subirán al escenario La Gran Sonora de Valparaíso y Supermercado; mientras que el gran cierre, el domingo 20 de septiembre, estará a cargo de La Combo Tortuga.

María Angélica Cortés, quien participó de la inauguración, comentó que “en Limache se pasa espectacular, es tranquilo, es un lugar seguro y tenemos de todo, juegos para los niños, juegos para los jóvenes, comida, maravilloso. En Limache se vive bien (…) son fiestas tradicionales por años estas fiestas se ha hecho en Limache”.

Cabe hacer presente que las puertas del estadio se abren al mediodía y se cierran a las 2:30 de la mañana. La entrada peatonal es gratuita y se han habilitado estacionamientos en beneficio de Bomberos de Limache en calle Echaurren.

PURANOTICIA