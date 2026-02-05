Valparaíso crea corporación municipal para impulsar obras, turismo y desarrollo productivo

Por unanimidad, el Concejo Municipal de Valparaíso aprobó la creación de la “Corporación Municipal para el Fomento de Obras de Desarrollo Comunal y Productivo”, la que traerá una serie de beneficios para la comuna en materia de inversiones en infraestructuras, fortalecimiento de la actividad turística y mayor seguridad para los barrios.

Uno de los aspectos relevantes es que los parquímetros serán administrados por esta corporación, destrabando así, las observaciones formuladas por la Contraloría ante la operación de los parquímetros municipales. De esta manera, se ordena y formaliza su funcionamiento, asegurando legalidad, transparencia y proyección en el tiempo.

Se trata de una institucionalidad que se financia por sí sola, gracias al trabajo de los funcionarios municipales de los parquímetros y cuya finalidad es potenciar y fortalecer el turismo que constituye uno de los principales motores económicos de la comuna.

Tras la aprobación, la alcaldesa Camila Nieto aseveró que “es una importante noticia, porque nos va a permitir potenciar obras en la ciudad y obtener un plan de mayores ingresos en la comuna con los parquímetros y su aumento en la ciudad. Estos parquímetros municipales estarán administrados por esta corporación municipal y con ese financiamiento se podrá, no sólo mantener y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, sino que también, aportar con obras concretas de mejoramientos en el plan y cerros de la ciudad y potenciar la vocación de turismo que tiene Valparaíso”.

En esa misma línea, la jefa comunal añadió que “éste es un importante plan, es una política en el mediano y largo plazo, que tiene una visión de futuro y que se rige por las normativas públicas, pero que también, nos da mucha más flexibilidad para abordar el turismo en la comuna, desarrollar mejores ingresos, a propósito de los parquímetros y así, mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas”.

Por su parte, el concejal Lukas Cáceres señaló que “es una muy buena noticia, porque logramos resguardar lo avanzado, eso quiere decir que el parquímetro sea explotado por una perspectiva pública, a través de esta corporación público-privada. Así, se resguarda a los trabajadores con mejores condiciones laborales y también, con capacidad productiva que permita tener recursos para invertir en obra pública. Tenemos la oportunidad, a través de esta herramienta municipal, de apalancar recursos, generar convenios con privados y fortalecer la gestión en turismo para posicionar a Valparaíso como capital nacional del turismo”.

En tanto, el concejal Leonardo Contreras indicó que “la característica del turismo en Valparaíso se ha visto marcada por la falta de recursos y esta corporación viene a mejorar esta posición. Para tener a Valparaíso como un puntal de los destinos turísticos de calidad a nivel mundial, necesitamos promoción e inversión en la ciudad y esta corporación podrá suplir esa falencia con el apalancamiento de recursos provenientes de los parquímetros municipales y su explotación, así como, con el acuerdo con otras instituciones públicas, privadas, nacionales e internacionales”.

