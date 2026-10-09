Valparaíso comprará tres camiones aljibe para reforzar suministro de agua en Laguna Verde

Un importante refuerzo para la distribución de agua en Valparaíso concretó la Municipalidad porteña, luego que el Concejo Municipal aprobara, por unanimidad, la adquisición de tres nuevos camiones aljibe, que serán destinados al abastecimiento de agua en distintos sectores de Valparaíso, especialmente en Laguna Verde, donde el acceso a la red pública continúa siendo una problemática histórica.

Se trata de una iniciativa que cuenta con financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) y fue adjudicada a la empresa Peña Spoerer y CIA. S.A. por un monto de $319.392.430.

Los vehículos tendrán una capacidad de 10 mil m³ cada uno y serán operados por la Dirección de Operaciones y Emergencia del municipio, fortaleciendo la capacidad de respuesta y el despliegue territorial para la entrega de este recurso esencial.

Tras la aprobación, la alcaldesa (s) de Valparaíso, Javiera García, destacó que "es una muy buena noticia para nuestra ciudad, especialmente para los vecinos y vecinas de Laguna Verde, ya que la adquisición de estos camiones aljibe nos permitirá ampliar la cobertura municipal para proveer de este indispensable recurso, principalmente en zonas donde no existe acceso”.

La incorporación de estos vehículos permitirá mejorar la capacidad operativa municipal para la distribución de agua y responder de manera más oportuna ante situaciones críticas. Asimismo, la medida se enmarca en los ejes estratégicos regionales vinculados a la gestión de los recursos hídricos, la adaptación al cambio climático y la reducción de vulnerabilidades sociales.

Vale precisar que esta adquisición permitirá mejorar el despliegue operativo municipal en esta materia, además de cumplir con la sentencia judicial emanada por la Corte de Apelaciones que ordenó al municipio asegurar el suministro de agua a los habitantes de Laguna Verde.

En ese sentido y considerando que el acceso al agua potable es un problema histórico de esta localidad, desde la Secretaría Comunal de Planificación (Secpla) informaron que se conformó una mesa interinstitucional liderada por la Municipalidad de Valparaíso e integrada por el Gobierno Regional, la Delegación Presidencial, la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

Esta instancia tiene como objetivo trabajar en la elaboración de una propuesta de solución de largo plazo para Laguna Verde, que permita abordar las dificultades históricas de acceso al agua potable y avanzar hacia alternativas de abastecimiento más permanentes para sus habitantes.

PURANOTICIA