La tasa de desocupación en la región de Valparaíso llegó al 9,8% durante el trimestre agosto-octubre de 2026, registrando un incremento de 1,6 puntos porcentuales en doce meses y situándose a solo 0,2 puntos del promedio nacional, que alcanzó el 10,0%.

Así lo informó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), a través de los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), que evidenciaron un aumento de la fuerza de trabajo regional de 2,4%, cifra superior al crecimiento de las personas ocupadas, que fue de 0,5%. En tanto, la cantidad de personas desocupadas aumentó un 23,0% respecto del mismo periodo del año anterior.

Los indicadores también muestran que la tasa de participación regional llegó al 59,9%, con un incremento de 0,8 puntos porcentuales en doce meses. Por el contrario, la tasa de ocupación se ubicó en 54,0%, registrando una disminución de 0,3 puntos porcentuales. Asimismo, la población fuera de la fuerza de trabajo retrocedió un 1,0%.

DESEMPLEO FEMENINO

Uno de los datos más preocupantes del informe corresponde a la diferencia entre hombres y mujeres. Durante el trimestre analizado, la tasa de desocupación femenina alcanzó el 11,7%, lo que representa un aumento de 2,7 puntos en doce meses.

En el caso de los hombres, el desempleo se situó en 8,3%, con un incremento de 0,8 puntos porcentuales en comparación con igual periodo del año anterior.

En cuanto a la evolución del empleo, la cantidad de personas ocupadas experimentó un crecimiento de 0,5% en doce meses, impulsado principalmente por los hombres, cuya ocupación aumentó un 1,2%.

Por sectores económicos, las mayores incidencias positivas en el aumento de personas ocupadas correspondieron a actividades profesionales (28,4%), industria manufacturera (11,6%) y servicios administrativos y de apoyo (22,1%).

Según categoría ocupacional, el incremento estuvo principalmente asociado a los trabajadores por cuenta propia, que aumentaron un 9,8%.

INFORMALIDAD

Otro de los indicadores entregados por el Instituto Nacional de Estadísticas corresponde a la ocupación informal, cuya tasa llegó al 28,3% en la región de Valparaíso. Esto representa una disminución de 1,4 puntos porcentuales respecto de hace un año.

En paralelo, las personas ocupadas en condiciones de informalidad disminuyeron un 4,1%, retroceso incidido principalmente por los hombres (-4,3%).

Por sectores económicos, las mayores incidencias negativas correspondieron a hogares como empleadores (-33,7%) y construcción (-21,2%), mientras que por categoría ocupacional destacó la caída del personal de servicio doméstico (-41,1%).

Finalmente, la tasa combinada de desocupación y fuerza de trabajo potencial alcanzó el 17,7%, con un incremento de 0,3 puntos porcentuales en doce meses. Este indicador llegó al 20,8% en las mujeres y al 15,1% en los hombres, estableciendo una brecha de género de 5,7 puntos porcentuales.

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