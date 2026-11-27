Carabineros de la Tenencia Puchuncaví detuvo a un hombre de 43 años por el delito de violencia intrafamiliar, además de infracciones a la Ley de Control de Armas y a la Ley 20.000. El procedimiento se inició tras una denuncia por reiterados episodios de agresiones físicas y psicológicas contra su conviviente.

En el marco de las diligencias investigativas, el personal policial incautó dos armas a fogueo, municiones, balanzas digitales y droga, elementos que fueron encontrados durante el operativo.

Sobre el origen del procedimiento y las diligencias realizadas, entregó detalles el capitán Miguel Cuevas, jefe de la Subcomisaría Quintero.

"El día de ayer (jueves), Carabineros de la tenencia Puchuncaví, tras acoger una denuncia por reiterados episodios de violencia transfamiliar contra una mujer, realizan diferentes diligencias que logran la detención de un hombre de 43 años, el cual es indicado por reiteradas agresiones físicas y psicológicas contra su conviviente".

El operativo permitió además detectar y retirar de circulación elementos asociados a posibles delitos contemplados en la legislación sobre armas y drogas, ampliando los antecedentes del procedimiento policial.

"Durante el procedimiento se logra además incautar armamentos de afogueo, munición y droga. El detenido es puesto a disposición de los tribunales de justicia".

Finalmente, el imputado quedó a disposición de los tribunales de justicia para enfrentar el respectivo control de detención y la posterior formalización, conforme al avance del proceso judicial.

PURANOTICIA