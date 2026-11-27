Las cifras de desempleo en la región de Valparaíso muestran importantes diferencias entre sus provincias. Así lo revela el desglose territorial de los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), correspondiente al trimestre agosto-octubre de 2026, que sitúa a la provincia de Marga Marga como el territorio con la mayor tasa de desocupación, con un 10,9%.

El indicador supera el promedio regional, que llegó al 9,8% durante el mismo periodo, registrando un incremento de 1,6 puntos porcentuales en doce meses y ubicándose a solo 0,2 puntos del promedio nacional, que alcanzó el 10%.

De acuerdo con los datos del INE, Marga Marga contabilizó una fuerza de trabajo de 193.631 personas, de las cuales 172.522 se encontraban ocupadas y 21.109 desocupadas. Además, la provincia presentó una tasa de participación laboral del 58,1% y una tasa de ocupación del 51,7%.

La segunda mayor tasa de desocupación se registró en la provincia de Valparaíso, donde el indicador llegó al 10%. En este territorio, la fuerza de trabajo alcanzó las 430.495 personas, con 387.477 ocupadas y 43.018 desocupadas. Su tasa de participación fue del 60,6%, mientras que la tasa de ocupación llegó al 54,5%.

En tanto, la provincia de San Felipe de Aconcagua presentó una tasa de desempleo del 8,1%, con una fuerza de trabajo estimada en 88.830 personas y 81.608 ocupadas. Su tasa de participación alcanzó el 62,3%, la más alta entre los territorios considerados, mientras que la tasa de ocupación llegó al 57,2%.

Por su parte, la provincia de San Antonio registró la menor tasa de desocupación de la región, con un 7,3%. Su fuerza de trabajo fue estimada en 90.257 personas, mientras que la tasa de participación alcanzó el 56,8% y la de ocupación llegó al 52,7%.

GRAN VALPARAÍSO

Otro de los datos relevantes del informe corresponde a la conurbación del Gran Valparaíso, donde la tasa de desocupación se situó en un 9,9%, cifra que supera en 0,1 puntos porcentuales el promedio regional.

En este territorio, que concentra a 544.022 personas en la fuerza de trabajo, se estimaron 490.224 ocupados y 53.798 desocupados. Asimismo, la tasa de participación llegó al 60%, mientras que la tasa de ocupación alcanzó el 54,1%.

De esta manera, los resultados del trimestre agosto-octubre evidencian diferencias en el comportamiento del mercado laboral dentro de la región de Valparaíso, con las provincias de Marga Marga y de Valparaíso por sobre el promedio regional, mientras que San Antonio y San Felipe anotan tasas de desocupación inferiores.

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