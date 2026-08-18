Valparaíso comienza reparación de calles deterioradas con foco en Placilla de Peñuelas

Con una inversión municipal de hasta $1.000 millones, la Municipalidad de Valparaíso dio el vamos en Placilla de Peñuelas al proyecto «Suministro de reparaciones de emergencia y mantención vial», iniciativa que permitirá intervenir calles de distintos sectores de la comuna, incluyendo el plan de Valparaíso y Laguna Verde.

Las obras buscan abordar el deterioro de diversas vías producto del paso del tiempo y de las precipitaciones registradas los últimos meses, con el objetivo de mejorar las condiciones de desplazamiento y seguridad para peatones y automovilistas.

El proyecto, financiado íntegramente con recursos municipales, contempla cuatro tipos de soluciones constructivas: reparación de calzadas asfálticas, de hormigón y de adoquines, además de reparaciones en caliente y obras complementarias.

En Placilla se concentrarán 41 puntos de intervención, equivalentes a cerca del 30% de la inversión contemplada. La priorización de estos lugares fue realizada previamente por el municipio, considerando las necesidades de las distintas zonas de la comuna.

En ese sentido, la alcaldesa Camila Nieto sostuvo que “hemos partido con una inversión municipal de mil millones de pesos para comenzar a tapar hoyos en la comuna de Valparaíso, y 41 puntos serán dirigidos específicamente a Placilla de Peñuelas porque sabemos que esto es una demanda histórica dentro de los placillanos y placillanas el poder tener caminos por los que transitar”.

Desde la comunidad también valoraron el inicio de las reparaciones. Mónica Parra, presidenta de la Junta de Vecinos San Pablo de Placilla, sostuvo que "era una necesidad muy importante, estábamos esperando este proyecto hace mucho tiempo y esperamos que quede bien para que nuestros vecinos y vecinas puedan moverse de forma segura”.

Asimismo, el concejal Lukas Cáceres planteó que “es un tema muy demandado por parte de la comuna de Valparaíso en su totalidad, pero también es un gesto relevante el que se hayan iniciado los trabajos acá en Placilla y que se haya destinado cerca de un 30% de la inversión acá en el sector”.

Por su parte, y resaltando también los trabajos, el concejal Jorge López indicó que “no tengo recuerdos de que se haya realizado una reparación tan importante como la que se realizará ahora y que, sin duda, cambiará la vida de los placillanos y nos ayudará bastante a evitar accidentes, situación que se arraiga hace mucho tiempo atrás”.

El concejal Vicente Celedón enfatizó que esto “da cuenta de un compromiso del municipio de que Placilla deje de ser el patio trasero de nuestra ciudad. Queremos que la inversión municipal sea acorde a la población que existe en el sector, por ende, se agradece el compromiso de la Alcaldía”.

Con el inicio de este proyecto, el Municipio porteño busca avanzar progresivamente en la recuperación de calles que presentan distintos niveles de deterioro, destinando recursos propios a obras que permitan mejorar las condiciones de seguridad y desplazamiento en Valparaíso, Placilla de Peñuelas y Laguna Verde.

PURANOTICIA