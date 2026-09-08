Profesores llegaron a Valparaíso tras desafiar negativa del delegado Millones a autorizar marcha al Congreso: "Una actitud muy hostil"

Luego de tres días de caminata desde la región Metropolitana, dirigentes de distintos gremios vinculados a la educación –entre ellos el Colegio de Profesores– llegaron este martes 8 de septiembre hasta el Congreso Nacional, en Valparaíso, para visibilizar su rechazo a las reducciones presupuestarias que, según advierten, tendrán un fuerte impacto tanto en el área pedagógica como administrativa de la educación pública.

La movilización comenzó el domingo 6 de septiembre en Santiago y durante sus tres jornadas los participantes recorrieron más de 70 kilómetros hasta llegar a la Ciudad Puerto. Este martes, la marcha avanzó por avenida Santos Ossa, luego que durante su recorrido también debieran enfrentar el robo de unos equipos de sonido mientras se encontraban almorzando en una junta vecinal del sector Lo Vásquez, en Casablanca.

El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, explicó a Puranoticia.cl que "iniciamos el domingo una caminata desde Santiago hasta Valparaíso. En términos efectivos, caminamos más de 70 kilómetros los tres días. Tenemos los músculos agarrotados, los pies con ampollas, las rodillas muy dolidas, los tobillos hinchados, pero todo eso vale la pena porque estamos defendiendo el derecho a la educación en Chile, que está amenazado cuando se está pensando bajar los presupuestos en el año 2027 dramáticamente".

Asimismo, advirtió que "se está pensando una disminución muy fuerte. Cuando tenemos SLEP y municipios que en algunos casos ni siquiera están pagando los sueldos líquidos; cuando tenemos la infraestructura cayéndose a pedazos, que los temporales lo mostraron y no necesitamos decirlo porque las imágenes fueron categóricas; cuando hay salud mental en tal nivel de deterioro que hemos tenido hasta asesinatos dentro de los colegios; que se pretenda bajar los presupuestos en la educación es un crimen".

CRITICA AL DELEGADO MILLONES

Uno de los puntos más duros de las declaraciones del presidente del Magisterio estuvo dirigido al delegado presidencial de Valparaíso, Manuel Millones, luego de que la autoridad regional no autorizara el último tramo de la caminata hasta el Congreso. Aguilar comparó esto con lo ocurrido durante los dos primeros días de la movilización y cuestionó directamente los argumentos entregados para impedir el recorrido.

"Nos parece que fue una actitud muy hostil que hubo de parte de la Delegación Presidencial de Valparaíso, a diferencia de la Delegación Presidencial Metropolitana que nos dio todas las facilidades. La coordinación con Carabineros en los dos primeros días de la marcha fue excelente. Nosotros estamos muy agradecidos de cómo nos cuidaron, pero el Delegado Presidencial de Valparaíso puso problemas que, a nuestro entender, son incomprensibles, diciendo que por nuestra propia seguridad no autorizaba el último tramo, lo que es absurdo porque habíamos caminado 70 kilómetros por la carretera y que en el último tramo en la ciudad no se pudiera caminar, era realmente una cosa que no tenía ningún sentido", expuso.

Además, sostuvo que "nosotros somos muy respetuosos, somos muy ordenados, somos no violentos en nuestra forma de manifestarnos. Hicimos toda la solicitud de permiso, pero cuando vimos que se amenazaba nuestro derecho al libre tránsito, cuando se amenazaba nuestro derecho a manifestarnos, nosotros decidimos no obedecer esa decisión y caminamos. Y Carabineros tuvo el buen criterio –creo yo– de que al ver que la marcha ya estaba en desarrollo, simplemente nos acompañó, siguió la ruta y llegamos acá sin ningún incidente, sin ningún riesgo a la seguridad de nadie porque somos gente ordenada y gente responsable".

"PRIMERA ALERTA"

El titular del gremio también advirtió que "esta es una primera alerta, una primera movilización, donde nos hemos unido distintos gremios de la educación para hacer esta primera movilización solo de dirigentes por esta vez".

En ese sentido, reveló que "si a futuro la amenaza sigue latente, si no nos escuchan, si siguen pretendiendo quitarnos un derecho social tan esencial como es la educación, porque en términos prácticos cuando tú tienes un colegio que se llueve de tal forma que las clases se suspenden un mes, cuando tienes baños insalubres, cuando tienes material pedagógico que no llega, cuando tienes profesores que no tienen sus sueldos, cuando tienes funcionarios del Ministerio que no tienen viáticos para salir a hacer sus fiscalizaciones; entonces el derecho a la educación queda en el papel".

Cabe hacer presente que tras llegar a Valparaíso, los dirigentes tenían contemplada una reunión con la presidenta del Senado, Paulina Núñez, para posteriormente iniciar audiencias en las comisiones de Educación del Senado y de la Cámara de Diputados.

POSIBLES DESPIDO

En la misma línea, Francisco Rodríguez, profesor y presidente regional Valparaíso y Aconcagua del Colegio de Profesores de Chile, sostuvo a Puranoticia.cl que la movilización busca instalar desde ahora una discusión que, según planteó, no puede postergarse hasta que el Presupuesto de la Nación quede definido.

"Todos los procesos son largos, por algo son procesos, no son instantáneos, y nosotros creemos que por incipientes que puedan ser, hay que hacer las cosas. De otra manera, cuando uno se deja llevar por el temor, cuando se deja llevar por las amenazas –que las tuvimos– como poder acusar a los trabajadores de abandono del lugar de trabajo, nosotros como Colegio de Profesores tenemos un limitado fuero de horas gremiales para los dirigentes, pero no para los delegados de escuela, que nos parece que es básico y antes se tenía. Eso fue quitado y nosotros estamos luchando porque se restituya, porque es un derecho la acción gremial y sindical", expresó.

Además, indicó que "hemos tenido recortes presupuestarios enormes, sobre todo en el área de proyectos de educación. Eso significa menos implementación, menos laboratorio y menos salas de clase, menos apoyo a la infraestructura, que ha sido crítica como todos sabemos por los eventos climáticos de este año. Eso también va a repercutir en el tema de despidos masivos. En este momento se están preparando las dotaciones para el año 2027, a través de los planes anuales locales, establecidos por los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), que es el instrumento legal para hacerlo y nosotros tenemos la información de que ellos parten de la base de un concepto que cuestionamos absolutamente, que es la sobredotación".

El dirigente regional sostuvo también "no se puede en educación estar hablando de un profesor para 30 o 40 estudiantes cuando la gran mayoría de quienes forman parte de la educación pública son estudiantes con necesidades educativas especiales que requieren una especialización y una atención más personalizada. Eso es lo que nosotros estamos cuestionando y creemos que hay que hacerlo ahora antes de que sea sancionado el Presupuesto de la Nación".

APOYO ESTUDIANTIL

La movilización también contó con la presencia de estudiantes, quienes llegaron hasta el Congreso para respaldar a sus profesores y manifestar su preocupación por los efectos que podrían tener los recortes sobre la educación pública.

Emilia Candia, presidenta del Centro de Estudiantes del Liceo Bicentenario Marítimo de Valparaíso, explicó las razones que los llevaron a sumarse a la jornada en las afueras del Congreso, diciendo que "principalmente venimos porque en sí somos un estamento en conjunto y creemos que el recorte afecta a nuestros profesores, que son los que nos educan día a día. El camino que vienen recorriendo desde Santiago es súper importante como para que quede en vano. De hecho también los invito a que vengan cuando se hagan luchas tan importantes como es una caminata".

Por su parte, Noa Álvarez, vicepresidente del Centro de Estudiantes del mismo establecimiento, manifestó a Puranoticia.cl que "vinimos para apoyar a nuestros profesores porque encontramos injusto que ellos tengan que movilizarse por algo que debería ser un derecho garantizado. Nuestras expectativas es que ojalá puedan tomar por fin en serio estas denuncias, estas demandas que hemos hecho, ojalá que las tomen en serio y que puedan mejorar un poco más la educación pública y también que no vamos a parar de luchar hasta que nuestro derecho se garantice".

PURANOTICIA