Sin cobro de entrada y con reforzada seguridad: fonderos de Valparaíso ultiman detalles para el "18" en el parque Alejo Barrios

Con los preparativos a toda marcha y altas expectativas, el tradicional Parque Alejo Barrios de Playa Ancha se alista para dar el puntapié inicial a las celebraciones de Fiestas Patrias en Valparaíso. La tradicional fiesta folclórica, declarada patrimonio inmaterial, contará con una amplia oferta gastronómica, de entretenimiento y espectáculos para recibir a las familias y visitantes durante las jornadas festivas.

La inauguración oficial se llevará a cabo el día 17 a las 12:00 horas, mientras que el recinto funcionará de manera continua hasta las 03:00 de la mañana durante los días festivos. La excepción será la última jornada, cuando el parque cerrará sus puertas a las 22:00 horas.

En cuanto a la propuesta gastronómica y de entretenimiento, la oferta de este año contempla alternativas para distintos gustos y presupuestos. Según detalló en entrevista con Puranoticia.cl, Luis Carrizo, presidente del Sindicato de Fonderos de Valparaíso:

“Tenemos 32 ramadas grandes, hay dos ramadas de 1.200 metros cuadrados cada una, tenemos 45 stand de entretención criolla, hay 18 están de food track y 16 stand de degustaciones, y el parque mecánico que vive ya de mucha tradición, que se instala en forma permanente es la Serena Aventura”.

Respecto de los valores al interior del recinto, Carrizo destacó el carácter económico del Parque Alejo Barrios y explicó que el sindicato no establece precios para los productos que se comercializan en las ramadas:

“Se sabe que el Parque Alejo Barrio es un parque tradicional y económico. Por eso lo hemos ganado al público, (…) como sindicato jamás hemos fijado precios para ninguna cosa. La gente es libre de vender al valor que quiera”.

PLAN DE TRÁNSITO

Para estas jornadas, la entrada al Parque Alejo Barrios será completamente gratuita. No obstante, se implementará un estricto control de acceso con el objetivo de resguardar la tranquilidad y seguridad de quienes concurran al recinto.

Sobre las medidas contempladas al interior del parque y el control del público, Carrizo precisó:

“A todos los invitamos porque adentro vamos a tener muy buena seguridad, (…) tienen que saber que en el parque Alejo Barrio no se va a cobrar entrada. La entrada es totalmente libre. Pero quienes nos visitan solamente tienen que cometerse a la reelección de metales por nuestros guardias.”

En materia de conectividad y transporte público, tras reuniones con la Jefatura de Carabineros, se determinó una redistribución del flujo vial y de los accesos, con el objetivo de agilizar el desplazamiento de las personas y facilitar la conexión con la locomoción colectiva:

“Ayer (lunes) se reunió con la Jefatura de Carabineros y se determinó que por la conectividad los buses van a bajar por Quebrada Verde y se van a devolver por la misma subida. Entonces se va a hacer solamente una puerta de ingreso y una puerta de regreso para darle más facilidad al público que llegue con más rapidez a lo que es la locomoción colectiva”.

Sobre la distribución de los accesos, el dirigente detalló:

“La puerta doble que queda frente al bar Roma, esa va a ser puerta únicamente de salida, y la puerta de ingreso es la que está en la subida del parque, y es la puerta grande donde está la tribuna del Alejo Barrios”.

ÉNFASIS EN LA SEGURIDAD

Si bien el recinto contará con un dispositivo de 100 guardias privados para reforzar la seguridad en su interior, la principal preocupación del gremio está puesta en los alrededores y las vías de acceso al parque, sectores donde durante años anteriores se registraron algunos incidentes.

En ese contexto, el dirigente sindical enfatizó la solicitud realizada a Carabineros para reforzar la vigilancia en el perímetro exterior:

“Jefatura de Carabineros va a estar encargada de arriba. Y lo que más le pedimos nosotros es que la preocupación se tenga en el alrededor del parque Alejo Barrio, donde han quedado en años anteriores algunos desmanes de seguridad”.

Carrizo recalcó que las medidas solicitadas apuntan principalmente a las zonas exteriores del recinto y, especialmente, a los sectores por donde transitará el público una vez finalizadas las actividades:

“Pero eso es en el exterior, fuera del parque. La gente dentro del parque tiene plena seguridad porque tenemos una gran cantidad de guardias. Pero sí, yo le solicité a Carabineros que se preocuparan sobre todo de la avenida Altamirano, que mucha gente, una vez terminada la fiesta, van a bajar de infantería hacia la plaza Aduana”.

Finalmente, el presidente del Sindicato de Fonderos de Valparaíso extendió la invitación a toda la comunidad a participar de estas celebraciones en la comuna puerto y destacó el carácter patrimonial de la tradicional festividad:

“Están todos invitados a estar con nosotros en el parque Alejo Barrio, Fiestas Patria en Valparaíso. Recuerden que Fiestas Patria en el parque Alejo Barrio fue declarado patrimonio inmaterial, así que es algo que no se puede perder”.

PURANOTICIA