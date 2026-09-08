Concón espera alta afluencia de turistas y reservas de hasta 70% para este feriado de Fiestas Patrias

Con altas expectativas y foco en la seguridad y el servicio, el sector comercial y turístico de Concón se prepara para recibir visitantes durante el feriado de Fiestas Patrias. Pese a la menor cantidad de días y al complejo escenario económico, el gremio apuesta por la tradición gastronómica y los atractivos de la comuna para impulsar la actividad.

El presidente de la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Turismo de Concón, Javier Álamos, destacó en Puranoticia.cl las proyecciones para estas fechas y señaló que esperan recibir visitantes principalmente desde Santiago y comunas cercanas.

"Tenemos todas las mejores expectativas. La comuna se ha preparado para recibir a todos los visitantes. A nivel nacional, especialmente siempre nos visita mucho Santiago. Esperamos que también de comunas vecinas nos puedan visitar. Nos hemos preparado para ello y con la intención de dar una seguridad especialmente a quienes nos visitan".

Actualmente, la ocupación hotelera alcanza entre un 60% y un 70%, cifra que el gremio espera que aumente durante los próximos días.

Álamos reconoció que el escenario económico podría generar una disminución en el gasto de los visitantes, pero destacó las acciones impulsadas por el sector para atraer turistas y compensar la menor duración del feriado.

"Sabemos que ha estado complejo, para el país. La gente hoy día está con una situación no fácil en términos económicos y eso de una u otra manera hace que la gente gaste lo justo y necesario, Y en ese sentido creemos que, puede haber una baja. Nosotros hemos hecho acciones o actividades que propendan a atraer más al turista y compensar, esa baja por cantidad".

La gastronomía continúa siendo uno de los principales atractivos de Concón, con restaurantes preparados para recibir a los visitantes en sectores como el Borde Costero, avenida Concón-Reñaca y Montemar.

"Nosotros tenemos una vocación turística y una tradición gastronómica en la comuna que nos ha puesto en el mapa, (…) hemos tratado de sacar el mejor provecho de ello. Y por eso también nuestro desafío es seguir trabajando y mejorando los productos y el servicio".

El dirigente también destacó que esta temporada representa un respiro para el sector gastronómico y el empleo local, especialmente para jóvenes y vecinos de la comuna.

"Saben que han sido periodos complejos, porque además con toda la situación climática nos vimos bastante afectados en algún momento y eso cuando ya en temporada alta es compleja, evidentemente estas situaciones como ciertos cortes que hemos vivido en el sector de la costa, también nos afecta y eso trae por supuesto consecuencias. Y esto es un respiro importante para especialmente el sector gastronómico de la comuna que da mucho trabajo a jóvenes y gente vecino de la comuna".

Finalmente, Álamos invitó a las familias a visitar la comuna durante el feriado y disfrutar de sus atractivos turísticos, gastronómicos y naturales.

"La invitación es absolutamente con los brazos abiertos a todas las familias que nos quieran visitar. Concón tiene un nivel de seguridad que nos tiene muy contentos, con una cantidad de restaurantes y sectores que visitar’’.

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