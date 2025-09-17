Valparaíso comenzó a celebrar las Fiestas Patrias con la inauguración de las fondas en el Alejo Barrios

Con el ya tradicional pie de cueca y corte de cinta, la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, junto al Sindicato de Fonderos y autoridades regionales dio por inauguradas las fondas en el Parque Alejo Barrios, en la ramada oficial “La Negra Linda”.

A partir de este miércoles 17 y hasta el domingo 21 de septiembre será el funcionamiento de las tradicionales fondas, las cuales cuentan con 36 ramadas, 45 stand de entretenciones y 30 de degustaciones varias.

Tras el corte de cinta, la jefa comunal manifestó estar muy contenta “de poder dar el vamos en Valparaíso a nuestras Fiestas Patrias, con el mayor despliegue en materia de seguridad que han tenido las fondas en mucho tiempo, con una subcomisaria, con 10 cámaras de seguridad mirando hacia afuera y hacia adentro del Alejo Barrios, con una central de operadores dentro del parque. Así que estamos muy contentas también de ofrecerles estas hermosas ramadas históricas de nuestra ciudad. Y, por favor, el llamado es a que ustedes también nos ayuden a cuidarlos. Nosotros tenemos puntos de salud disponibles, a nuestros funcionarios de aseo, que van a estar, son 120 funcionarios y funcionarias. Pero también necesitamos que nos ayuden en esas labores de limpieza y también de autocuidado”.

Asimismo, el presidente del Sindicato de Trabajadores Independientes de Ramadas, Fondas y Entretenciones de la Quinta Región, Luis Carrizo, expresó que “ya se vio el entusiasmo que hay en Valparaíso y lo mejor de todo es que tenemos harta seguridad, en cuanto a la colaboración de Carabineros, la municipalidad y los guardias que contrató el sindicato. Así que para quienes nos visiten les decimos que lo mejor que vamos a tener es seguridad”.

Las fondas abrieron sus puertas al público a eso de las 15:00 horas de este miércoles y hasta el domingo será el funcionamiento de las tradicionales fondas del Parque Alejo Barrios. Mientras que hasta las 02:30 horas será la venta de alcohol del recinto y su cierre a las 04:00, lo que se mantendrá desde este miércoles hasta el día sábado.

En tanto, el día domingo el cierre está programado para las 22:00 horas.

SEGURIDAD

Asimismo, en cuanto a la seguridad se realizarán fiscalizaciones de tránsito y comercio informal a las afueras del recinto. Además, se establecerán patrullajes coordinados con Carabineros para mantener el orden del sector. Por otra parte, en una ejecución municipal única se reforzará la seguridad de televigilancia al interior y exterior de las ramadas, con ocho nuevas cámaras con operadores monitoreando el desarrollo de las fiestas, algo que toma prioridad a propósito de la demanda de la ciudadanía y los fonderos para el resguardo de los visitantes.

Por su parte, Carabineros instaló una subcomisaría temporal en dicho espacio. Mientras que el sindicato de fondas dispondrá de 280 turnos de guardia y detectores de metales en los ingresos, todo esto con el fin de garantizar un ambiente seguro y familiar para quienes asistan.

ASEO

El municipio porteño dispuso para el depósito de basura en el parque, dos bateas que se cambiarán de forma diaria, 35 contenedores 1.100 lts. que se ubican en los pasillos de las ramadas, como también se le hizo entrega al sindicato de fonderos de quince volquetes; todo esto con la finalidad de colaborar de forma conjunta en la limpieza del lugar, entendiéndolo como una tarea de todos y todas.

En ese sentido, la Municipalidad ha dispuesto de su capacidad técnica para que estas se puedan desarrollar con total normalidad, destacando los 120 funcionarios del Departamento de Aseo que, durante los cinco días de celebración en doble turno, se encargarán de mantener todo limpio y ordenado, sumado también a los diez camiones recolectores que colaborarán con dicha tarea.

Cabe señalar que personal de la Sección OS7 de Carabineros detuvo a un hombre adulto que se encontraba comercializando drogas en las inmediaciones de las fondas Alejo Barrios.

IMÁGENES

PURANOTICIA