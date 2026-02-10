Valparaíso celebrará el Día del Amor y la Amistad con jornada comunitaria y patrimonial en el barrio El Almendral

Con una jornada abierta a la comunidad, este viernes 13 de febrero se realizará la Feria del Amor en el barrio El Almendral de Valparaíso. La actividad se desarrollará entre las 10:00 y las 18:00 horas, en calle Juana Ross, entre avenida Argentina y calle Victoria, y contempla una programación orientada al encuentro comunitario, la puesta en valor del patrimonio local y el fortalecimiento del comercio de barrio.

Durante la jornada, vecinos y visitantes podrán recorrer una feria de emprendimientos locales y comprar regalos para celebrar el Día del Amor, el 14 de febrero, además de participar en actividades culturales, espacios informativos, adopción de mascotas y acciones pensadas para toda la familia, en un ambiente que invita a celebrar el amor por el barrio, su historia y su identidad. Dentro de las actividades más destacadas, están los recorridos gratuitos por las criptas de la Iglesia de los Doce Apóstoles que conmemora 180 años de existencia.

La alcaldesa Camila Nieto señaló que “estamos impulsando una línea de trabajo que pone en el centro la recuperación y el uso comunitario de nuestros espacios públicos. Actividades como la Feria del Amor y la conmemoración de los 180 años de la Iglesia de los Doce Apóstoles nos permiten reencontrarnos como barrio, activar el comercio local y poner en valor nuestro patrimonio. Creemos firmemente que cuando los espacios se llenan de vida, de comunidad y de identidad, construimos una ciudad más segura, más justa y más querida por quienes la habitamos”.

La Feria del Amor es una iniciativa impulsada por el "Programa Somos Barrio", en conjunto con la Municipalidad de Valparaíso, que busca revitalizar el espacio público, promover la participación comunitaria y relevar el valor histórico y social del sector El Almendral.

En este sentido, la directora de Seguridad Ciudadana, Maria José Brevis, comentó que “la Feria del Amor busca transformar el barrio en un verdadero punto de encuentro para la comunidad. Esta iniciativa no sólo reactiva el espacio público como un lugar seguro, sino que también fortalece la economía local, gracias a la participación de cerca de 20 emprendedores. Creemos firmemente en la participación comunitaria como motor de prevención, promoviendo la apropiación de los espacios públicos, el cuidado colectivo y la sana convivencia. Por eso, invitamos a todas y todos a encontrarnos, compartir y seguir construyendo juntos un barrio basado en el respeto, la colaboración y la unión”

Desde el municipio extendieron la invitación a la comunidad porteña a sumarse a esta instancia de encuentro ciudadano, que combina patrimonio, memoria barrial y apoyo al comercio local, en una fecha significativa para el sector y la ciudad.

PURANOTICIA