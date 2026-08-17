Valparaíso busca su mejor empanada: abren convocatoria para concurso gastronómico

Una invitación a los establecimientos gastronómicos formalizados a ser parte de la Fiesta de la Empanada de Valparaíso 2026, realizó la Municipalidad porteña, a través de la Dirección de Desarrollo Económico y Cooperación Internacional. La iniciativa, que cuenta con la colaboración del Área de Gastronomía del CFT Santo Tomás Viña del Mar, busca fortalecer la gastronomía local, promover el desarrollo económico del comercio establecido, fomentar el turismo y dar inicio a las celebraciones del Mes de la Patria.

La convocatoria contempla el concurso «La Mejor Empanada de Valparaíso 2026», que reconocerá las mejores preparaciones elaboradas en la comuna en tres categorías: Mejor Empanada Tradicional de Pino al Horno, Mejor Empanada de Mariscos al Horno y Mejor Empanada Vegetariana al Horno. Los establecimientos participantes serán evaluados en sus respectivos locales por un jurado integrado por representantes de ámbitos como la gastronomía, turismo, academia, cultura popular de la empanada, el Área de Gastronomía del CFT Santo Tomás Viña del Mar y la Municipalidad de Valparaíso.

La alcaldesa Camila Nieto comentó que "queremos que los locales de Valparaíso se atrevan a participar, que nos muestren sus mejores empanadas y que podamos reconocer el talento y la tradición que existe en nuestra comuna. Esta es una oportunidad para que nuestros establecimientos se den a conocer, atraigan nuevos clientes y sean parte de una celebración que pone en valor nuestra gastronomía y nuestro comercio local. Los invitamos a participar y a representar con orgullo los sabores de Valparaíso”.

Todos los establecimientos declarados admisibles serán incorporados a la Ruta de la Empanada de Valparaíso 2026, iniciativa que durante septiembre difundirá la oferta gastronómica participante a través de las plataformas municipales. Además, el viernes 4 de septiembre, en Plaza Cívica, se realizará la ceremonia de premiación de los locales ganadores, en el marco de la Fiesta de la Empanada de Valparaíso, donde también se desarrollará una Feria Gastronómica donde podrán comercializar sus productos y presentaciones artísticas dieciocheras.

Las postulaciones estarán abiertas hasta el jueves 20 de agosto, a las 23:59 horas, y podrán participar establecimientos gastronómicos formalizados de la comuna que cuenten con patente comercial o permiso municipal y resolución sanitaria vigente. El formulario de inscripción está disponible en las redes sociales de la Dirección de Desarrollo Económico y Cooperación Internacional de la Municipalidad de Valparaíso.

La evaluación se realizará mediante visitas presenciales del jurado a los locales, entre el 25 y el 31 de agosto, considerando aspectos como la calidad de los ingredientes, masa y horneado, sabor y sazón, y presentación. Los ganadores de cada categoría recibirán una placa conmemorativa oficial y una difusión destacada en la Ruta de la Empanada de Valparaíso 2026.

PURANOTICIA