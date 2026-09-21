Valparaíso busca hacer historia: Chile acelera gestiones en la ONU para albergar la Secretaría del Tratado de Alta Mar

La diplomacia chilena desplegó su estrategia en Estados Unidos en el marco de la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas. Con el presidente José Antonio Kast ya instalado en Nueva York, una de las prioridades de la agenda nacional es consolidar los apoyos necesarios para que Valparaíso se convierta en la sede oficial de la Secretaría del Tratado de Alta Mar (BBNJ, por sus siglas en inglés).

La definición de la sede se tomará durante la primera Conferencia de las Partes (COP1), programada entre el 11 y el 22 de enero próximo. Para inclinar la balanza a favor de la ciudad puerto, la delegación chilena contempla aprovechar las reuniones bilaterales que Kast sostendrá con autoridades de Canadá, Ucrania, Vietnam y Finlandia, además de representantes de organismos multilaterales.

La tarea no es sencilla, ya que Valparaíso compite directamente con Bruselas (Bélgica) y Xiamen (China). La propuesta belga busca ubicar la oficina en el Residence Palace, cerca de las instituciones europeas, mientras que el proyecto chino destaca la infraestructura de Xiamen, sus capacidades de investigación marítima y una oferta de financiamiento para el funcionamiento del organismo.

Pese a la competencia, las gestiones chilenas ya han rendido sus primeros frutos en el plano diplomático. "Múltiples países de la región y del mundo ya nos han expresado su generoso apoyo y esperamos que más naciones se sumen", afirmó el ministro hace unos días, según consigna el medio Emol.

GOBERNACIÓN REGIONAL

Desde el ámbito local, la misión en el extranjero es vista como clave para el desarrollo del territorio. Al respecto, el gobernador regional Rodrigo Mundaca destacó la trascendencia del hito señalando que "uno de sus propósitos fundamentales es conseguir apoyos precisamente de los países que integran la Comunidad de Naciones Unidas, conseguir apoyo precisamente para que en la Ciudad de Valparaíso se aloje el BNJ, un tratado de alta mar más importante de los últimos 40 años".

Asimismo, la autoridad enfatizó que "esperamos que le vaya bien, esperamos que cuente con la adhesión suficiente y necesaria para que nos quedemos con una membresía que es tan importante para América, pero particularmente importante para nuestra región, la región de Valparaíso".

El acuerdo internacional, vigente desde el 17 de enero de 2026, busca resguardar la biodiversidad en aguas internacionales fuera de las jurisdicciones nacionales. De concretarse la elección de la Ciudad Puerto, Chile albergaría el primer organismo de las Naciones Unidas de membresía universal radicado en América Latina, lo que potenciaría el liderazgo oceánico del país y la atracción de delegaciones e investigación de nivel mundial.

A nivel logístico, la candidatura chilena afina los detalles operativos para competir con la propuesta belga —que contempla el edificio Residence Palace— y la opción china, que destaca por su financiamiento y capacidad científica. En la Quinta Región se evalúan inmuebles como las dependencias de Directemar en la Plaza Sotomayor o la bodega Bolívar. Según consigna el medio Emol, la sede definitiva de este histórico tratado se resolverá en la cita internacional que se llevará a cabo entre el 11 y el 22 de enero próximo.

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