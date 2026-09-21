Informe clave definirá si se habilitan dos pistas en Av. Altamirano para mitigar el inminente cierre de calle Carampangue en Playa Ancha

El cierre de calle Carampangue, previsto para este miércoles 23 de septiembre por el inicio de las obras para reponer un colector, continúa generando tensión entre las autoridades y dirigentes vecinales de Playa Ancha, en medio de las restricciones que todavía afectan a avenida Altamirano tras los socavones registrados a mediados de julio.

Mientras la Unión Comunal de Valparaíso advierte que la medida podría provocar un colapso en los desplazamientos de los cerca de 130 mil habitantes del cerro, desde el Gobierno defienden que la clausura de la arteria responde a razones de seguridad.

El delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, explicó que esperan recibir un segundo informe elaborado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) para determinar el nivel de daño que presenta la avenida Altamirano y establecer si es técnicamente posible ampliar su capacidad de circulación hacia el cerro Playa Ancha.

"Nosotros nos comprometimos con los vecinos a conversar esta semana porque estamos esperando un segundo informe del Ministerio de Obras Públicas con equipamiento de mayor tecnología, para ver qué nivel de daño tiene la avenida Altamirano y así permitir –si el estudio así lo concluye– de aperturar dos pistas y eventualmente el paso de vehículos de emergencia y de transporte público", dijo.

Luego, la primera autoridad de Gobierno en la región sostuvo que "esperamos tener esa respuesta y yo me comprometí con ellos, pero dado a que no han cumplido porque se supone que íbamos a conversar durante la semana, no a través de los medios de comunicación, se les informará posteriormente cuál es la determinación técnica que evacúa el MOP. Esto, en el entendido de que Carampangue se cierra sí o sí esta semana y comienzan los trabajos para reponer ese colector".

Millones también aseguró que los antecedentes técnicos entregados previamente a los dirigentes apuntan a que el estado del colector ubicado bajo la calle Carampangue no permite mantener el tránsito vehicular por esa vía.

Según explicó, "se les adjuntó a ellos, a través de nuestro asesor, las imágenes que nos entregó el MOP. Esto fue la semana pasada, el día jueves, del nivel de daño que tenía ese colector, para que ellos comprendieran y vieran que no es posible tener ese paso de vehículos, ni siquiera para vehículos menores. Se intentó que el Ministerio de Obras Públicas mantuviera una pista abierta, pero con la documentación técnica, los informes de ingeniería y las fotografías que dan cuenta de que es un colector de hace 100 años, no está en condiciones de soportar el paso de vehículo".

La autoridad insistió en que, bajo esas condiciones, "no se puede tener aperturado Carampangue bajo ninguna circunstancia", agregando que "por eso nos comprometimos con este segundo estudio, y así lo entendieron –por eso me extraña esta declaración– de que teniendo la información podríamos estar aperturando una segunda pista en Altamirano y probablemente el paso de la locomoción colectiva".

El delegado presidencial de Valparaíso también aseguró que, durante una reunión privada con los dirigentes y los tres seremis involucrados, se entregó información sobre las alternativas consideradas para el transporte público durante el periodo en que Carampangue permanezca cerrada. Asimismo, durante esa reunión se produjo una controversia con una dirigente, pero afirmó que para el Gobierno el criterio central para definir las medidas es la seguridad de quienes utilizan ambas vías.

"Para nosotros, lo más importante es la vida, la vida de las personas que transitan tanto por Altamirano como por Carampangue. Sin embargo, ellos plantean que era importante tenerlo abierto, pero en mi caso yo tengo una responsabilidad como Gobierno de asegurar la vida de las personas y eso es lo que a nosotros nos importa como autoridad, independientemente de las incomodidades que puedan tener como playanchinos, de verse afectados por tener más tiempo de demora", manifestó.

El Ejecutivo también abordó uno de los principales cuestionamientos planteados por los vecinos: que el cierre de Carampangue se concrete mientras Altamirano continúa con restricciones y sin una solución definitiva para absorber el flujo vehicular. En ese sentido, sostuvo que tanto los socavones de Av. Altamirano como el problema del colector de Carampangue responden a situaciones que no fueron planificadas por las autoridades y que, en el caso de la segunda vía, existe además una obra contratada.

De igual forma, planteó que la discusión no puede centrarse únicamente en los inconvenientes que generará el cierre, sino también en la responsabilidad que tienen las autoridades frente a eventuales riesgos: "¿Quién se hace responsable si cae un vehículo y alguien muere? ¿Esos dirigentes o uno como autoridad, en este caso sería el Ministerio de Obras Públicas? Por lo tanto nosotros tenemos una responsabilidad. Entendemos y comprendemos la molestia, pero más importante para nosotros es la vida de las personas", concluyó.

Así, el cierre de Carampangue se mantiene previsto para esta semana, mientras el Gobierno espera conocer el nuevo informe técnico del MOP que determinará si avenida Altamirano puede ampliar su capacidad de circulación. Si las condiciones de seguridad lo permiten, esa alternativa podría incluir dos pistas y eventualmente el tránsito de vehículos de emergencia y transporte público, en un escenario que sigue marcado por las dificultades de conectividad hacia y desde Playa Ancha.

PURANOTICIA