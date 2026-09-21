Hospital Fricke de Viña del Mar aclara que ratón viralizado en video estaba en área de servicios y que no hubo riesgo para pacientes

Un insólito suceso causó sorpresa entre los trabajadores del Hospital Dr. Gustavo Fricke, en la comuna de Viña del Mar, luego de que un inesperado visitante fuera avistado en el estacionamiento subterráneo del reciento hospitalario .

De acuerdo con el registro audiovisual difundido por el medio Alerta Noticias Valpo, un enorme roedor fue captado saltando entre los automóviles estacionados en el recinto, provocando el asombro de las personas que se encontraban en el lugar .

Tras la divulgación de las imágenes, desde el recinto de salud emitieron un comunicado oficial para dar tranquilidad a la comunidad y detallar el contexto del hallazgo .

“Ante la difusión en medios de un video que exhibe la presencia de un vector en el estacionamiento de funcionarios, el Hospital Dr. Gustavo Fricke informa a la comunidad: que dicho hallazgo se registró en una zona de servicios, sin afectar en ningún momento las áreas de atención o tránsito de pacientes”, señalaron en primera instancia .

Asimismo, explicaron el funcionamiento del plan de salubridad y la razón del particular desplazamiento del animal . “El control de plagas del establecimiento se encuentra externalizado con una empresa especializada que ejecuta controles periódicos en el recinto. Respecto a las imágenes registradas, especialistas de la empresa confirmaron que el comportamiento del roedor responde al efecto del veneno instalado en los cebos del sector, el cual genera desorientación y letargo antes de su eliminación”, precisaron desde el recinto hospitalario .

Por último, el establecimiento confirmó las acciones preventivas adoptadas tras el avistamiento . “Finalmente, el establecimiento ya instruyó a los equipos de aseo y control sanitario una inspección exhaustiva del perímetro para la verificación y retiro seguro del ejemplar”, asegurando además que el centro asistencial mantiene al día todos sus convenios de control de plagas .

PURANOTICIA