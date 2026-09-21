Hospital Fricke de Viña del Mar aclara que ratón viralizado en video estaba en área de servicios y que no hubo riesgo para pacientes

El registro difundido a través de las redes sociales mostró al roedor en el nivel subterráneo del recinto asistencial. Desde el centro de salud señalaron que el hecho ocurrió en una zona exclusiva de personal y que mantienen al día sus protocolos sanitarios.
Un insólito suceso causó sorpresa entre los trabajadores del Hospital Dr. Gustavo Fricke, en la comuna de Viña del Mar, luego de que un inesperado visitante fuera avistado en el estacionamiento subterráneo del reciento hospitalario
De acuerdo con el registro audiovisual difundido por el medio Alerta Noticias Valpo, un enorme roedor fue captado saltando entre los automóviles estacionados en el recinto, provocando el asombro de las personas que se encontraban en el lugar
Tras la divulgación de las imágenes, desde el recinto de salud emitieron un comunicado oficial para dar tranquilidad a la comunidad y detallar el contexto del hallazgo
“Ante la difusión en medios de un video que exhibe la presencia de un vector en el estacionamiento de funcionarios, el Hospital Dr. Gustavo Fricke informa a la comunidad: que dicho hallazgo se registró en una zona de servicios, sin afectar en ningún momento las áreas de atención o tránsito de pacientes”, señalaron en primera instancia
Asimismo, explicaron el funcionamiento del plan de salubridad y la razón del particular desplazamiento del animal
Por último, el establecimiento confirmó las acciones preventivas adoptadas tras el avistamiento
PURANOTICIA