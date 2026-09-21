Tras explosión de su motocicleta, menor de 14 años queda en riesgo vital por graves quemaduras en La Calera

Un menor de 14 años se encuentra en riesgo vital y en estado de extrema gravedad tras resultar con quemaduras de consideración debido a la explosión de su motocicleta, hecho ocurrido en la comuna de La Calera.

En primera instancia, el afectado fue trasladado hasta el Hospital de La Calera por sus propios familiares. Sin embargo, dada la complejidad de sus lesiones, debió ser derivado por personal del SAMU hasta el Hospital Gustavo Fricke en Viña del Mar.

En el recinto asistencial de la Ciudad Jardín, médicos especializados se encargaron de revisar y evaluar el delicado estado de salud del joven tras las graves quemaduras sufridas en el accidente.

Según información recabada por Radio Bío Bío, con el paso de los minutos se confirmó que, ante la severidad de su cuadro, el menor sería trasladado hasta la ex Posta Central en Santiago para recibir atención de mayor complejidad.

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