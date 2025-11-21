«Valparaíso brilla con todos»: jornada de limpieza y embellecimiento espera convocar a vecinos, organizaciones y locatarios

Cientos de voluntarios, vecinos, organizaciones y locatarios de Valparaíso se espera que participen este sábado 22 de noviembre, desde las 9 de la mañana, en la histórica campaña municipal denominada «Valparaíso brilla con todos», que se desarrollará en la avenida Federico Santa María del cerro Playa Ancha y el paseo Wheelwright.

El objetivo es convocar a la ciudadanía a ser parte activa de esta iniciativa de limpieza, orden y embellecimiento de la ciudad, por lo que habrá un importante despliegue municipal que trabajará conjuntamente con la comunidad.

La alcaldesa Camila Nieto hizo una invitación "a toda la comunidad de nuestro querido Valparaíso a participar este sábado de esta linda jornada donde podremos limpiar, ordenar y hermosear juntos y juntas los lugares que habitamos todos los días. Valparaíso es de todos y todas y debemos cuidarlo constantemente".

Recordar que para quienes deseen ser voluntarios de esta jornada, se pueden inscribir en: https:// municipalidaddevalparaiso.cl/ valparaisobrillacontodos/

En concreto, en el paseo Wheelwright, los voluntarios podrán participar en la pintura de todas las rejas y sombreaderos que están en el borde costero. También se trabajará en la ornamentación y jardinería de esos espacios, donde se instalarán mosaicos en el borde costero y en las bancas de ese lugar. Asimismo, se construirán dos espacios: una plaza de juegos para niñas y niños y un espacio de juegos para las mascotas.

Asimismo, se utilizará toda la reja que conecta el sector de la línea del metro para crear un cerco verde, donde se plantarán diversas especies que se adquirieron en el invernadero. Del mismo modo, se terminará de pintar la ciclovía del paseo Wheelwright.

En Playa Ancha, el primer punto a intervenir es Pueblo Hundido con un completo desmalezado. Luego, en el sector de Valle Verde, en la plaza cercana a la cancha Lepeley, se recuperará este espacio, con el apoyo de vecinos, vecinas y voluntarios, a través de la instalación de juegos infantiles.

Posteriormente, en la cancha El Hoyo, se realizará una limpieza con maquinaria especializada con retroexcavadoras y excavadoras, a fin de terminar con los microbasurales que existen en ese lugar.

En tanto, en la avenida principal desde Pueblo Hundido y Los Copihues, se intervendrá el bandejón central, repintarán los cruces peatonales, reductores de velocidades y se limpiarán las señaléticas de tránsito. Además, junto con la comunidad del sector se llevará a cabo un completo desmalezado.

