Valparaíso avanza en diagnóstico para actualizar normativa del Sitio Patrimonio Mundial

¿Cómo se planifica un territorio que es, al mismo tiempo, una ciudad viva, un espacio habitado y un Sitio Patrimonio Mundial? Esa es una de las preguntas que orienta el proceso de estudio para la elaboración del anteproyecto de enmienda al Plan Regulador Comunal (PRC) de Valparaíso, actualmente en su etapa de diagnóstico.

El proceso es impulsado por la Corporación Sitio Patrimonio Mundial de Valparaíso, en articulación con la Secretaría Comunal de Planificación y Asesoría Urbana, y busca construir una base técnica y participativa para avanzar hacia una normativa acorde a las condiciones actuales del territorio y a la protección de su Valor Universal Excepcional. Esta segunda etapa, desarrollada durante agosto y septiembre, permitirá comprender el estado actual del área, su evolución y sus principales desafíos antes de plantear modificaciones normativas.

La caracterización considera el levantamiento y análisis de información sobre la Zona Típica Área Histórica y su zona de amortiguamiento, incluyendo las características de las edificaciones y predios, la consolidación del tejido urbano, las alturas y configuración de la imagen urbana, el patrimonio edificado protegido, las situaciones de riesgo y las brechas respecto de la normativa vigente.

Asimismo, se analizarán las transformaciones del territorio en las últimas décadas, considerando la evolución de la población residente, los usos y ocupación del suelo, los inmuebles vacantes o subutilizados, las actividades económicas, la movilidad y las condiciones del espacio público, con el fin de identificar brechas, oportunidades y desafíos para las etapas posteriores del proceso.

Cabe hacer presente que el estudio es desarrollado por el equipo profesional de la UTP conformada por Ámbito Consultores y Nómade Consultores, adjudicatario del proceso; y financiado por el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, a través del fondo Subsidios de Patrimonio Mundial 2026.

Además del análisis técnico, esta etapa incorporará las primeras instancias de participación interinstitucional y ciudadana con habitantes, organizaciones y actores vinculados al territorio, con el objetivo de recoger experiencias, conocimientos y preocupaciones que complementen la información levantada. Así, el diagnóstico integrará información técnica, conocimiento patrimonial y experiencia ciudadana como base para las decisiones de las siguientes etapas.

La directora ejecutiva de la Corporación, Macarena Carroza, señaló que “con el inicio de esta segunda etapa entramos de lleno al diagnóstico urbano y normativo del Anteproyecto de Enmienda, un momento clave porque permitirá recoger información técnica sobre cómo funciona hoy este territorio y cuáles son sus principales desafíos. Este proceso ya fue presentado ante la comisión tripartita de Patrimonio, Turismo y Desarrollo Territorial del Concejo Municipal, donde expusimos la trayectoria que tendrá el estudio y sus distintas etapas. Para nosotros es fundamental que esta propuesta se construya con una base técnica sólida, pero también con participación, porque estamos hablando de una normativa que debe responder de mejor manera a la realidad del Sitio Patrimonio Mundial y a quienes lo habitan, trabajan y visitan”.

Por su parte, el concejal y presidente de la Comisión de Patrimonio, Dante Iturrieta, señaló que “en la Comisión se trataron varios puntos, pero uno de ellos, tiene que ver con la enmienda de la normativa del área patrimonial, lo cual es muy importante, porque va a dar directrices claras de lo que se puede desarrollar en el Sitio del Patrimonio Mundial. No es, para que queden tranquilos, una modificación al Plan Regulador, sino que, es una enmienda donde la facultad la tiene la alcaldesa para avanzar en lo que es señalética, repoblación y en activar el Sitio del Patrimonio en materia de población, materia económica, implementación urbana y donde la gente también pueda participar”.

En tanto, la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, dijo que “tenemos el desafío de avanzar hacia una planificación urbana que proteja nuestro patrimonio y, al mismo tiempo, responda a las necesidades de las comunidades que habitan la ciudad. Este proceso de enmienda nos permitirá contar con información actualizada y una mirada integral del territorio para tomar mejores decisiones. Y queremos hacerlo escuchando a la ciudadanía, porque quienes viven, trabajan y desarrollan su vida en los barrios tienen un conocimiento fundamental para pensar el Valparaíso que queremos cuidar y proyectar hacia el futuro".

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