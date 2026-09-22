Más de 50 mil estudiantes registraron 100% de asistencia durante el primer semestre en la región de Valparaíso

50.035 estudiantes de la región de Valparaíso registraron asistencia completa durante el primer semestre de 2026, dando cuenta del compromiso de miles de niños, niñas y jóvenes con su trayectoria educativa y de la importancia de mantener la asistencia diaria como una condición para aprender.

La asistencia escolar es un factor clave para fortalecer las trayectorias educativas y favorecer el aprendizaje de niñas, niños y jóvenes. En este contexto, se está implementando el Plan Chile Aprende y Avanza, una de las medidas impulsadas por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast para asegurar que los estudiantes cuenten con las condiciones necesarias para desarrollar aprendizajes significativos, fortaleciendo el bienestar, la convivencia, la participación y la permanencia en el sistema educativo.

El seremi de Educación de Valparaíso, Juan Carlos Klenner, señaló que “el Presidente José Antonio Kast ha planteado que una de las prioridades es volver a poner el foco en que los niños aprendan, y para eso necesitamos que estén en sus establecimientos participando día a día de sus procesos educativos. La asistencia es clave para aprender, por eso, estamos trabajando junto a las comunidades educativas para fortalecer la asistencia y actuar oportunamente cuando un estudiante enfrenta dificultades para asistir regularmente a clases”.

Estudiantes de distintos establecimientos educacionales de la región de Valparaíso que alcanzaron 100% de asistencia durante el primer semestre recibieron una carta de reconocimiento de la ministra de Educación, María Paz Arzola, destacando su compromiso, responsabilidad y constancia.

La iniciativa busca relevar la importancia de la asistencia diaria a clases y valorar el esfuerzo de niñas, niños y jóvenes que, con su presencia permanente en el aula, fortalecen sus aprendizajes y su participación en la vida escolar.

En la Escuela Profesor Pedro Viveros Ormeño de Tejas Verdes, uno de los establecimientos cuyos estudiantes fueron reconocidos por su asistencia, su director, Cristian Gaona, destacó que “para nosotros es muy importante poner en primer lugar la asistencia de nuestros estudiantes al establecimiento porque es aquí donde aprenden. Una de las estrategias que usamos es estar constantemente contactándonos con los apoderados, conversando con ellos y preguntando cuando algún estudiante falta. Todos los días hacemos seguimiento a los estudiantes que no vienen, y en general tenemos una buena asistencia. Creemos que también tiene mucho que ver con lo que hacemos en la escuela: potenciamos mucho la formación integral, con talleres deportivos, sociales y culturales, y a los niños les gusta venir y participar”.

Por su parte, Katherine Vargas, directora (s) del Colegio Don Orione de Quintero, comentó que “la asistencia regular a clases es fundamental, porque cada jornada escolar representa una oportunidad para aprender, compartir y desarrollar nuevas habilidades. Además, los aprendizajes no se construyen solo a partir de los contenidos académicos, sino también de las experiencias que se viven junto a compañeros, docentes y asistentes de la educación. Es en esos espacios donde se fortalecen hábitos, autonomía y participación, generando oportunidades para construir vínculos y sentirse parte de la comunidad educativa”.

Como parte del Plan Chile Aprende y Avanza, se implementa la plataforma Chile Presente, una estrategia orientada a prevenir la interrupción de las trayectorias educativas mediante el monitoreo de la asistencia, la identificación temprana de factores de riesgo y la generación de acciones de apoyo para estudiantes que requieren acompañamiento para fortalecer su permanencia en el sistema educativo.

En la región de Valparaíso, esta estrategia se desarrolla mediante un trabajo coordinado entre los Departamentos Provinciales de Educación y los establecimientos educacionales, brindando acompañamiento técnico-pedagógico para fortalecer el análisis de datos, la detección temprana de alertas y la implementación de acciones que promuevan la asistencia y el vínculo de las y los estudiantes con su proceso educativo.

PURANOTICIA