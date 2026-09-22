Ruta de la Fruta entra en su recta final con 80% de avance en tramo hacia San Antonio

El biministro de Obras Públicas y Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, supervisó los avances en los trabajos de construcción de las nuevas obras de la concesión de la Ruta de la Fruta, entre las regiones de O'Higgins y Valparaíso.

“Estamos viendo el avance de la denominada Ruta de la Fruta, que conecta la región de O'Higgins con el puerto de San Antonio. Actualmente, las obras se están desarrollando en el tramo que conecta Santo Domingo con San Antonio. Llevamos un 80% de avance y esperamos que la puesta en servicio provisoria se inicie a mediados del próximo año y la ruta en su totalidad cerca del año 2030”, informó el secretario de Estado.

También explicó que "se trata de una gran obra que tendrá un alto impacto en la conectividad con los puertos y el desarrollo de la exportación agrícola, que también va a descongestionar el tránsito, reducir los tiempos de viaje y mejorar la seguridad”.

“Este es un proyecto que partió en el año 2019 y ya estamos en la parte final. Estos son proyectos de Estado que trascienden a los gobiernos y que tienen un impacto muy positivo en las regiones, sus habitantes y el país”, agregó.

Las obras del último tramo de la Ruta de La Fruta, denominada variante San Juan, contemplan una nueva vía expresa de 15 km de longitud y entre las principales obras consideradas en este sector de la ruta 66, destacan la construcción del enlace Las Brisas y de los viaductos Maipo, San Juan y Las Lajas. Asimismo, el diseño de estos viaductos contempla las condiciones necesarias para una futura ampliación de capacidad de la infraestructura vial.

La Ruta de La Fruta, en una extensión cercana a los 141 km, se inicia en el cruce de la Ruta 5 Sur, en el sector Pelequén (región de O’Higgins), atraviesa el sector sur de la región Metropolitana y finaliza en el camino de acceso al Puerto de San Antonio en la región de Valparaíso. La concesión representa una inversión cercana a los US$632 millones.

PUENTE LO GALLARDO

En esa línea de acción, el secretario de Estado se trasladó posteriormente hasta la comuna de San Antonio para supervisar en terreno el avance en los trabajos de construcción del nuevo puente Lo Gallardo, que ya tiene a la fecha cerca de un 80% de avance.

La construcción del nuevo puente, que también ayudará a descongestionar el tránsito entre las comunas de San Antonio y Santo Domingo, corresponde a un puente nuevo paralelo al existente y que atraviesa el río Maipo. Su estructura es de 840 metros de largo y considera más de 200 pilotes de fundación de casi 50 metros de profundidad.

Los trabajos, ejecutados por la Dirección de Vialidad, representan una inversión superior a los $69 mil millones y estarán terminado durante el segundo semestre del 2028.

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