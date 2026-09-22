Valparaíso participará en encuentro nacional de Sitios Patrimonio Mundial que se realizará esta semana en Rapa Nui

Entre el 23 y 26 de septiembre, la Corporación Sitio Patrimonio Mundial de Valparaíso participará en una nueva instancia de encuentro entre administraciones y equipos vinculados a los Sitios del Patrimonio Mundial de Chile, orientada a fortalecer la colaboración, el intercambio de experiencias y el trabajo en red.

La actividad se desarrollará en Rapa Nui y reunirá a representantes de distintos sitios del país para abordar desafíos comunes asociados a su gestión, conservación y proyección. Entre los principales ejes de trabajo se encuentran el turismo patrimonial, la gestión de riesgos de desastres y el fortalecimiento de la Red de Administraciones de Sitios Patrimonio Mundial de Chile.

El encuentro busca dar continuidad al trabajo desarrollado durante los últimos años entre los distintos sitios, generando un espacio para compartir metodologías, instrumentos de gestión, experiencias frente a emergencias y soluciones aplicadas a problemáticas comunes. Asimismo, permitirá revisar el funcionamiento de la red, identificar necesidades y proyectar acciones conjuntas que permitan mantener una coordinación permanente entre sus administraciones.

Macarena Carroza, directora ejecutiva de la Corporación Sitio Patrimonio Mundial de Valparaíso, señaló que “estos encuentros son muy importantes porque nos permiten experiencias, a pesar de nuestras grandes diferencias como sitios. Pero también fortalece la voz hacia el Estado de Chile, quien todavía tiene la misión de bajar la Convención Internacional a leyes concretas y a glosas presupuestarias que permitan a los administradores cumplir la promesa de que, lo que tutelamos, pase a las próximas generaciones. Por tanto, son instancias muy enriquecedoras, en donde vamos fortaleciendo una relación y nos vamos colaborando mutuamente”.

La participación de la Corporación permitirá, además, compartir la experiencia desarrollada en la implementación del Plan de Gestión 2025–2034 y continuar fortaleciendo vínculos con otras administraciones de Sitios Patrimonio Mundial del país.

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