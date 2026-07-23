Valparaíso atendió más de mil emergencias y desplegó a más de 400 funcionarios durante los sistemas frontales

Un completo despliegue ha llevado a cabo la Municipalidad de Valparaíso durante el paso del sistema frontal, situación que generó distintos problemas, tales como desprendimientos, derrumbes, daños a techumbres, entre otros.

En ese sentido, la respuesta municipal frente a estas emergencias fue planificada y ejecutada por los más de 400 funcionarios que han salido al territorio para extender la capacidad de respuesta, permitiendo así —con el uso de camiones tolva, minicargadores y retroexcavadoras— el despeje y habilitación de calles, retiro de escombros y árboles, corte de ramas.

Asimismo, destaca la conformación de 22 duplas técnico sociales para la aplicación, hasta el momento, de 244 Fichas Básicas de Emergencia (FIBE), triplicando así, la capacidad municipal en la materia.

Asimismo, a través del Departamento de Asistencia Técnica (DAT) y las Oficinas Municipales de Zona (OMZ) se ha coordinado la entrega de 2.400 cortes de nylon y 8.000 sacos de arena a aquellos vecinos y vecinas que los han solicitado para enfrentar las fuertes lluvias.

Sobre estos esfuerzos, la alcaldesa Camila Nieto indicó que “durante estos días de emergencias hemos podido contar con la plataforma ´Valpo Alerta´, herramienta impulsada durante nuestra administración, la que nos ha permitido sistematizar y hacer seguimiento de una manera más estructurada, los más de 1.000 casos reportados, los que suelen llegar por distintas vías, tanto a través de la nuestra central telefónica, OMZ o concejales. Esto nos permite una mayor eficiencia a la hora de resolver los requerimientos de nuestros vecinos y vecinas”.

En tanto, respecto de las condiciones climáticas que se esperan para los próximos días, Ubaldo González, encargado del Departamento de Gestión de Riegos de Desastres, detalló que “nuestro personal de Alerta Temprana Municipal se ha mantenido monitoreando un sistema nuevo que dejará precipitaciones que comenzarán durante esta jornada. Según los datos que manejamos, se espera la caída de seis milímetros de agua lluvia y una ventana para el día viernes, volviendo el sábado hasta el martes con aproximadamente diez milímetros en total para todos estos días".

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