Senadora Flores acusa exclusión del Ministro de Agricultura y apunta al diputado Pardo: "La agenda fue coordinada y hecha con él"

Desde hace casi una década, en la interna de Renovación Nacional (RN) de la región de Valparaíso se conoce la existencia de diferencias entre la senadora Camila Flores y el diputado Luis Pardo, una relación que nuevamente quedó expuesta a raíz de una actividad del ministro de Agricultura, Jaime Campos, realizada en Hijuelas hace días.

El episodio ocurrió a propósito de una visita del secretario de Estado a la región de Valparaíso, actividad que, según relató Flores a Puranoticia.cl, habría sido coordinada directamente con el diputado Pardo, mientras que ella recibió la invitación con muy poca anticipación, lo que finalmente le impidió acudir al encuentro.

La situación provocó la molestia de la senadora, quien enmarca este episodio dentro de una crítica más amplia por las descoordinaciones que, a su juicio, existen al interior del Gobierno, pese a que RN forma parte del sector político que respalda al Presidente Kast.

En ese sentido, Flores sostuvo que estas dificultades no solo se producen entre el Ejecutivo y los parlamentarios oficialistas, sino que incluso existirían problemas de comunicación entre los propios integrantes del gabinete y que "quedó de manifiesto que para el biministro Claudio Alvarado también fue sorpresivo. Al parecer tampoco se le dio aviso de esta presentación en el Tribunal Constitucional, lo que habla claramente de una falta de coordinación, ya no solamente con los partidos que apoyamos al Gobierno, sino que también entre los propios Ministros de Estado, lo que es una cuestión –yo creo que a estas alturas– bastante instalada y que no se puede negar".

Consultada directamente respecto de si observa una falta de coordinación dentro de la administración de Kast, la parlamentaria sostuvo que "sin duda que hay descoordinación y falta de comunicación", para lo cual agregó que "también falta una conversación más fina, no sé si semanal o cada 15 días, con quienes estamos enfrentando todo lo que tiene relación con el debate parlamentario".

Fue en ese contexto que Flores apuntó a una distancia entre las definiciones del Presidente y la forma en que algunas autoridades de su administración ejecutan sus agendas, acusando que "muchos de los Ministros de Estado, Subsecretarios o autoridades regionales, no están en la misma sintonía que el Presidente de la República. Cuando tú te sientas con el Presidente de la República, que en mi caso he estado varias oportunidades invitada a conversar con él en el palacio presidencial de Cerro Castillo, en Viña del Mar, y ahí uno ve una disposición absoluta de parte de él de hacer sentido de coalición, de equipo, de tener consideración".

De igual forma, agregó que, a su juicio, el problema se produce posteriormente dentro de la estructura gubernamental, pues "algo ocurre en el camino que a muchos de los Ministros de Estado no les llega ese mensaje o no lo encarnan lo suficientemente como uno esperaría, y se lo hemos dicho al Presidente de la República".

Aunque en primera instancia evitó individualizar a las autoridades con las que ha tenido problemas, Flores reconoció que "hay cuestiones que molestan, con algunos ministros que hacen agenda y te enteras el mismo día o un par de horas antes".

Al ser consultada si el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, estaba alineado con el Presidente Kast, la legisladora de RN comentó que "no lo sé, pero no sé si solamente Quiroz, ya que también ha pasado con el Ministro de Agricultura que, en mi caso, yo tuve una conversación con él por la falta de información cuando visita la zona".

Fue así como apareció directamente la controversia que involucra al diputado Luis Pardo, ya que la senadora Flores aseguró que el ministro Campos "está más preocupado de hacer agenda con algunos parlamentarios en vez de considerarnos a todos y eso, evidentemente, a uno le genera molestia. Uno lo transmitió y tuve una respuesta muy amable por parte del Ministro de Agricultura, pero más allá de la amabilidad, uno espera que estas situaciones no vuelvan a ocurrir".

Consultada de manera directa sobre si la actividad en Hijuelas había sido coordinada con Pardo, la senadora respondió que "efectivamente, una agenda que evidentemente –desde mi punto de vista– fue coordinada con él, hecha con él".

Flores explicó que el problema no radicó únicamente en que otros parlamentarios participaran de la actividad, sino principalmente en el escaso tiempo con que ella fue informada de la visita ministerial, lo que le impidió asistir. Asimismo, dijo que le manifestó directamente su molestia al secretario de Estado, particularmente porque la actividad se realizó en una comuna de la región que representa en el Senado.

Según Flores, el propio secretario de Estado lamentó que la invitación hubiera llegado tan cerca de la hora de la actividad, ante lo cual manifestó que "el Ministro de Agricultura a mí me dice que lamentaba que se me haya avisado tan encima y que llegaron otros parlamentarios, pero la verdad es que no me consta".

Como se logra apreciar, el episodio vuelve a poner sobre la mesa las diferencias entre Camila Flores y Luis Pardo, esta vez a propósito de la coordinación de una actividad ministerial en la región, mientras la senadora sostiene que el Gobierno debe mejorar sus canales de comunicación con los parlamentarios afines a su gestión.

PURANOTICIA