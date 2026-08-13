EFE Valparaíso responde a dos reclamaciones contra el tren a La Calera y asegura que no afectarán los plazos del ansiado proyecto

Luego de que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) regional declarara admisibles dos reclamaciones interpuestas contra la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) —otorgada en mayo por la Coeva al proyecto que contempla extender el servicio ferroviario hasta Quillota y La Calera—, desde EFE Valparaíso abordaron la situación con tranquilidad.

Las impugnaciones elevadas al Comité de Ministros corresponden al requerimiento de la Organización Vagón Multiespacio (OVM), relacionado con el impacto de su relocalización fuera del Monumento Histórico Estación La Calera, y a la solicitud presentada por Ferronor S.A., que busca dejar sin efecto la RCA argumentando supuestos vicios procedimentales y cuestionamientos respecto de la interacción en el sector. Ante este escenario, la estatal descartó categóricamente que ambas acciones vayan a generar retrasos en el cronograma del proyecto.

Las impugnaciones, de carácter estrictamente administrativo, apuntaron a aspectos específicos de la infraestructura en la zona urbana de llegada del trazado. Ante este escenario, el gerente general de EFE Valparaíso, Miguel Saavedra, aclaró en Puranoticia.cl el alcance de las observaciones recibidas y descartó que existan hallazgos arqueológicos o contingencias de esa índole.

“Se ingresaron dos reclamaciones que el Comité de Ministros declaró admisibles, básicamente cumplimiento administrativo, si cumple con todos los antecedentes o no, para que luego puedan ser estudiadas estas reclamaciones. Fueron dos reclamaciones específicamente asociadas a temas de la estación La Calera, pero nosotros evidentemente ya estamos trabajando en la respuesta a estas observaciones que se levantaron”, explicó Miguel Saavedra, gerente general de EFE Valparaíso.

De acuerdo con lo detallado por la gerencia de la empresa, las objeciones presentadas conciernen puntualmente a la ocupación del recinto de la estación por parte de una organización cultural y a la interacción del trazado ferroviario con la calle Barón Oriente.

A pesar de la admisión a trámite de estas dos instancias, en EFE confían en los antecedentes presentados originalmente en la tramitación ambiental, los cuales sustentan la viabilidad integral de la iniciativa de transporte.

“Nosotros confiamos en la robustez del estudio ambiental que se ingresó y que se aprobó, y por lo tanto vamos justamente a monitorear”, afirmó Saavedra.

Asimismo, la compañía ratificó que mientras se elaboran las respuestas formales ante la institucionalidad ambiental, los trabajos técnicos paralelos continúan ejecutándose conforme al cronograma proyectado.

“Estamos avanzando en el tema de la ingeniería de detalle, estamos avanzando también en el tema de expropiaciones, estamos hoy día en proceso de licitación del tema de los rescates arqueológicos, así que estamos avanzando y evidentemente vamos a estar monitoreando también cómo se resuelven este tema de la reclamación”, concluyó el ejecutivo.

PURANOTICIA