Avenida España vuelve a estar habilitada en una pista hacia Viña del Mar: habrá restricciones para vehículos particulares

Una pista del tramo de la avenida España correspondiente a la curva Los Mayos, en dirección al centro de Viña del Mar, fue reabierta cerca del mediodía de este jueves 13 de agosto, luego de permanecer inhabilitada por cinco días a raíz del derrumbe de tierra, piedras y rocas registrado producto de los últimos sistemas frontales en la zona.

La reapertura permitirá recuperar parte de la conectividad entre Valparaíso y la Ciudad Jardín, aunque el tránsito quedó sujeto a un esquema especial de circulación debido a las condiciones del sector y a las medidas adoptadas para mantener la seguridad vial.

El delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, confirmó la habilitación de la vía y explicó que "se ha aperturado la avenida España, haciendo un cambio: se ha clausurado el paradero que estaba en el Liceo Industrial, se ha trasladado 100 metros más arriba, al costado de ingreso al Liceo Industrial".

Junto con ello, la autoridad indicó que también "se ha cerrado un tramo de la calle 18 de Septiembre para evitar un riesgo porque estaban pasando vehículos contra el tránsito, y ya tenemos la fluidez del transporte público y de camiones también".

De esta manera, la autoridad de Gobierno explicó que durante la jornada diurna no estará permitido el tránsito de vehículos particulares por este tramo, estableciéndose un horario diferenciado para los distintos tipos de transporte.

El delegado Manuel Millones precisó que "después de las 10:00 de la noche hasta las 7:00 de la mañana, podrán transitar todo tipo de vehículos por esta avenida. Reiteramos: de 7:00 de la mañana a 22:00 horas solamente para transporte público y camiones, y de 10:00 de la noche a las 7:00 de la mañana podrán transitar vehículos particulares, además de camiones y transporte público, por cierto".

En representación de Carabineros, el prefecto de Valparaíso, coronel Jaime Camps, explicó a Puranoticia.cl que "se habilitó una de las pistas en dirección a Viña del Mar, quedó exclusivamente para buses de locomoción colectiva y determinados camiones. El resto de los vehiculos particulares siguen el recorrido por Av. Amunategui, conforme a las coordinaciones que se hicieron entre la Delegación y ambas municipalidades, ya que es un sector donde finaliza Valparaíso y empieza Viña del Mar".

Asimismo, el oficial indicó que "con esto se descongestiona el tránsito en los cerros y da un poco más de normalidad, atendiendo a la contingencia que tenemos".

Por su parte, Juan Gallardo, apoderado de la Escuela Industrial, explicó a Puranoticia.cl que "la situación es que mi hija viene de Placeres, por ende tiene que bajarse en Portales, caminar por la orilla y llegar a cruzar la pasarela que está bien mala y que nunca han remodelado. Por un lado es peligroso por la locomoción y todo eso es un problema para los hijos, además que hay harta delincuencia acá".

La reapertura se produce mientras continúan las labores destinadas a recuperar las condiciones de seguridad y conectividad de avenida España, una de las principales vías de conexión entre Valparaíso y Viña del Mar a través del borde costero.

Con la habilitación de este tramo, el tránsito vehicular desde la Ciudad Puerto a la Ciudad Jardín podrá comenzar a normalizarse progresivamente, aunque los conductores deberán considerar las restricciones horarias establecidas para el sector y las modificaciones implementadas en los accesos y paraderos cercanos.

PURANOTICIA