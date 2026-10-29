Valparaíso aprueba Ordenanza de Derechos Municipales 2027 para aumentar ingresos y reducir dependencia de recursos externos

Fortalecer la gestión institucional, avanzar hacia finanzas sostenibles y establecer reglas más claras para las personas que desarrollan actividades en Valparaíso, son los principales ejes de la Ordenanza de Derechos Municipales 2027 que fue aprobada este jueves 29 de octubre en sesión del Concejo Municipal.

La actualización forma parte del Plan Estratégico de Fortalecimiento Institucional impulsado por la administración de la alcaldesa Camila Nieto, cuyo objetivo es transformar las brechas detectadas en mejoras permanentes en los procesos municipales, la gestión de ingresos propios, la gobernanza y los mecanismos de control.

Tras la aprobación, la jefa comunal comentó que "esta Ordenanza de derechos es un paso importante que damos todos los años, pero este año, a diferencia de las gestiones anteriores, hemos buscado que la ordenanza se constituya como un instrumento fundamental para los procesos de fortalecimiento municipal, dentro de los cuales está necesariamente la mayor recaudación por parte del Municipio de Valparaíso. ¿Y por qué queremos recaudar más? Queremos recaudar más, porque eso también implica poder responderle a nuestros vecinos y vecinas con obras concretas y, por supuesto, ir dependiendo cada vez menos de los recursos externos que recibimos como municipio de Valparaíso”.

A su vez, indicó que “esto se entronca también con el fortalecimiento del desarrollo económico de la ciudad. Hay importantes pasos en liberar ciertos certificados que le permiten al privado obtener certezas de que sus emprendimientos van a prosperar dentro de nuestra comuna una vez que ingresan la documentación respectiva a la Municipalidad de Valparaíso. Además, de ir disminuyendo lo que cobramos por aparcadero municipal, para que, de esa forma, también las personas se puedan hacer cargo de sus vehículos y de esa manera, ir avanzando en nuestro plan de retiro de vehículos abandonados en las calles de Valparaíso”.

La Ordenanza de Derechos Municipales 2027 considera tres ejes principales: fortalecer la capacidad de respuesta del municipio ante las necesidades de Valparaíso, mejorar la recaudación y entregar mayor certeza a quienes buscan emprender e invertir en la comuna.

En primer lugar, la Ordenanza es una herramienta para sostener la gestión municipal y mejorar su funcionamiento, considerando tanto los derechos que se cobran como las condiciones que permiten administrarlos, facilitar su cumplimiento y evaluar sus resultados, De esta manera, se apunta a contar con herramientas que contribuyan al funcionamiento municipal y a una mejor respuesta a las necesidades de la comunidad.

En segundo lugar, la propuesta incorpora una mirada sobre la efectividad de los cobros, vale decir, una tarifa debe evaluarse considerando si permite que las personas cumplan y si contribuye a resolver los problemas de gestión asociados. Un ejemplo de ello, es la revisión de los cobros del aparcadero y bodegaje, orientada a facilitar el pago y retiro de vehículos, especialmente motocicletas, y reducir la acumulación de deuda.

Y, en tercer lugar, es relevante brindar mayor certeza para emprender e invertir, por lo que la actualización de la Ordenanza se vincula con el objetivo de facilitar el desarrollo económico local, a través de información comprensible sobre los trámites, requisitos y derechos municipales. De esta manera, se puede planificar de mejor manera un emprendimiento, inversión o proyecto.

La implementación de estos lineamientos estará vinculada a avances en digitalización, información territorial y coordinación entre las distintas unidades municipales, con el propósito de fortalecer los procesos internos y mejorar la administración de los ingresos.

De esta forma, la Ordenanza de Derechos Municipales 2027 se incorpora al trabajo de fortalecimiento institucional del municipio, con énfasis en la sostenibilidad financiera, la modernización de la gestión y la transparencia en los procedimientos.

PURANOTICIA