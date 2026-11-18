Con la participación de más de 20 instituciones vinculadas a la gestión de emergencias, Villa Alemana realizará la segunda versión de Expo Emergencias, encuentro que busca acercar a la comunidad el trabajo de los organismos de respuesta, promover la prevención y entregar herramientas para que los vecinos de la comuna sepan cómo actuar frente a distintas situaciones de riesgo.

La actividad, de carácter gratuito, se efectuará este viernes 20 de noviembre, entre las 09:00 y las 14:00 horas, en el Estadio Municipal Ítalo Composto, ubicado en el sector norte de Villa Alemana. Durante la jornada, los asistentes podrán conocer el trabajo de las instituciones participantes, sus capacidades y los recursos que utilizan para enfrentar situaciones de emergencia.

Entre los organismos presentes estarán Bomberos, SAMU, Carabineros, Policía de Investigaciones (PDI), Corporación Nacional Forestal (Conaf), Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senared), Defensa Civil y ADRA, entre otras instituciones. Uno de los principales atractivos será la realización de un simulacro de accidente, que permitirá mostrar la coordinación y capacidad de respuesta de los equipos de emergencia.

La gran novedad de Expo Emergencias 2026 será la participación de las primeras “Comunidades Preparadas” de Villa Alemana, iniciativa que tendrá como protagonistas a representantes del sector La Rinconada. Los vecinos contarán con un stand en el que compartirán los conocimientos y aprendizajes adquiridos durante su proceso de preparación, demostrando la importancia de involucrar a las comunidades en la prevención y respuesta frente a situaciones de riesgo.

El alcalde Nelson Estay comentó que "es fundamental que las instituciones que trabajan en la atención de emergencias puedan coordinarse y fortalecer su trabajo conjunto, porque esa articulación es clave para entregar una respuesta oportuna cuando nuestros vecinos lo necesitan. Esto también es parte de la seguridad que queremos implementar en Villa Alemana: no solo responder ante las emergencias, sino también trabajar para prevenirlas y contar con vecinos cada vez mejor preparados”.

Por su parte, Mario Recabarren, director de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad de Villa Alemana, señaló que "queremos invitar a toda la comunidad a que nos acompañe en esta segunda Expo Emergencias, donde podrán conocer cómo trabajan y se coordinan las distintas instituciones para enfrentar situaciones de riesgo. También queremos destacar que la preparación no es solamente responsabilidad de los organismos de emergencia: es fundamental que cada persona y cada familia sepa cómo reaccionar y qué hacer ante una emergencia. Estar informados y preparados puede marcar una diferencia al momento de proteger nuestras vidas".

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