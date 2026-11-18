Su máxima preocupación por los efectos que podrían generar los cambios propuestos al financiamiento del programa de vivienda social DS49, contemplados en el proyecto de Ley de Presupuestos 2027, manifestó la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) de Valparaíso, advirtiendo que, de aprobarse en los términos planteados, se verían afectados el inicio de nuevos proyectos habitacionales y se prolongaría la espera de miles de familias que necesitan acceder a una vivienda.

La inquietud del gremio se concentra en la glosa presupuestaria que restringe los pagos contra avance de obra para determinados proyectos de construcción del DS49, mecanismo que ha permitido financiar progresivamente la ejecución de viviendas sociales para las familias más vulnerables, bajo condiciones, garantías y mecanismos de fiscalización. La propuesta establece que los subsidios se paguen una vez que las viviendas estén terminadas, recepcionadas e inscritas, trasladando el financiamiento de la construcción a préstamos u otras fuentes de recursos, cuya disponibilidad y cobertura efectiva no están definidos.

El presidente de la CChC Valparaíso, Andrés Polanco, sostuvo que “nuestra principal preocupación son las familias que esperan acceder a una vivienda. Ellas deben estar en el centro de esta discusión y de las decisiones que se adopten. Estamos hablando de un programa que durante cerca de 15 años ha permitido entregar soluciones habitacionales a los sectores más vulnerables del país. Por eso, creemos fundamental resguardar su continuidad y evitar que un cambio en sus condiciones de financiamiento termine postergando proyectos y prolongando la espera de quienes más necesitan una solución”.

La preocupación adquiere especial relevancia en la región de Valparaíso, donde el último Balance de Vivienda de la CChC identificó 84.658 requerimientos habitacionales, situándola como la segunda región con mayor déficit del país, después de la Metropolitana.

A ello se suma que, según el análisis técnico presentado por la CChC durante la discusión presupuestaria, los recursos destinados a préstamos habitacionales del subtítulo 32 registrarían una disminución real de 38,2% en la región de Valparaíso para 2027, precisamente cuando se propone que este mecanismo asuma un papel más importante en el financiamiento de las obras.

A nivel nacional, el gremio ha advertido que al primer semestre de 2026 existían 38.923 viviendas con subsidio DS49 asignado que todavía no iniciaban su construcción, distribuidas en 804 proyectos. Una situación que evidencia la necesidad de asegurar que los recursos comprometidos puedan traducirse efectivamente en obras y viviendas entregadas a las familias.

“Una cosa es asignar un subsidio y otra es contar con el financiamiento necesario para construir la vivienda. Si ese financiamiento no está disponible oportunamente, proyectos que podrían ejecutarse o no se iniciarán o deberán postergarse. Y detrás de cada uno de ellos hay familias que siguen esperando. Por eso, nuestra preocupación no es solamente presupuestaria; es fundamentalmente social”, explicó Polanco.

RIESGOS

Además, el directivo gremial recordó que, gracias al Decreto 49, sólo la región de Valparaíso registra 23.319 viviendas gestionadas desde 2011, de las cuales 15.742 están terminadas, 5.050 en ejecución y 2.527 sin inicio. Lo que además de la incidencia de dicho programa en el combate al déficit habitacional, da cuenta también de su impacto en la actividad económica y en la creación de empleo en la Región.

En efecto, desde la CChC Valparaíso explicaron que las modificaciones propuestas afectarían especialmente a las pequeñas y medianas empresas constructoras, que enfrentan mayores dificultades para acceder a financiamiento bancario y no cuentan con el capital necesario para asumir por sí solas los costos de ejecución de las obras.

De no establecerse alternativas adecuadas, el nuevo esquema afectaría el inicio de proyectos, la continuidad de las empresas y el empleo, los proveedores y subcontratistas del sector. Asimismo, podría introducir dificultades adicionales para el cumplimiento de la meta gubernamental de 400 mil soluciones habitacionales durante el período.

Frente a este escenario, la CChC Valparaíso planteó la importancia de que en la discusión parlamentaria se revise la glosa propuesta y se adopten las medidas necesarias para resguardar la continuidad del DS49. En particular, el gremio propone mantener durante 2027 las actuales condiciones de financiamiento de los proyectos, incluyendo los pagos contra avance de obra, con sus respectivas garantías, controles y mecanismos de fiscalización. Asimismo, considera indispensable transparentar los compromisos financieros de proyectos anteriores, precisar los recursos disponibles para nuevas obras y asegurar que cualquier modificación futura contemple una transición gradual y sostenible.

“Entendemos que el país necesita cuidar sus recursos y avanzar hacia una mayor eficiencia del gasto público. Pero creemos que la responsabilidad fiscal y la continuidad de la política habitacional son objetivos plenamente compatibles. Las decisiones que se adopten deben considerar sus consecuencias sociales y asegurar que los esfuerzos por ordenar las cuentas públicas no terminen postergando las soluciones habitacionales que miles de familias necesitan”, sostuvo Polanco.

PURANOTICIA