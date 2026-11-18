Con el fin de visibilizar el valor social, cultural y reconocer a los establecimientos comerciales de calle Valparaíso y vías aledañas, el Municipio de Viña del Mar invita a participar del primer concurso municipal de “Vitrinas Navideñas 2026”.

La alcaldesa Macarena Ripamonti destacó que “Viña del Mar ya comienza a prepararse para la Navidad y queremos que esta celebración también sea una oportunidad para fortalecer nuestro comercio local, apoyar a nuestros emprendedores y dinamizar la economía de la ciudad”.

La jefa comunal señaló que “invitamos a los comerciantes a ser parte de este concurso, porque queremos que las familias recorran, disfruten y vivan el espíritu navideño en nuestros barrios y espacios comerciales, mientras apoyamos a quienes dan vida a nuestra economía local”.

La iniciativa, que se impulsa a través del Departamento de Desarrollo Económico, forma parte de la estrategia municipal de fortalecimiento del comercio local, promoción turística y puesta en valor del patrimonio de Viña del Mar.

Para participar, los locales interesados, entre la plaza Vergara hacia el poniente, deben inscribirse entre el 11 y 29 de noviembre en el formulario publicado en la página web del municipio: www.munivina.cl.

Una vez inscritos, los participantes tendrán entre el 30 de noviembre al 6 de diciembre para decorar sus vitrinas. El registro fotográfico de las vitrinas se realizará desde el 7 al 9 de diciembre, el que será evaluado (entre el 10 y 17 de diciembre) por un jurado integrado por directores municipales, y de la academia de institución de educación superior de la región.

Los comerciantes inscritos contarán con la asesoría de estudiantes de Diseño de Ambientes del DUOC UC Viña del Mar para preparar su vitrina.

La ceremonia de premiación se realizará el viernes 18 de diciembre, en la plaza María Luisa Bombal, donde se reconocerá a los participantes y ganadores.

PURANOTICIA