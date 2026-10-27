Valparaíso ampliará recambio de luminarias a 40 sectores con inversión de $5.100 millones

Ampliar la cobertura del recambio de luminarias de 18 a 40 sectores de Valparaíso es uno de los principales avances del proyecto «Mejoramiento Parque de Alumbrado Público Etapa 1», cuya licitación pública ya se encuentra disponible en el portal de Mercado Público.

La Municipalidad de Valparaíso, a través de la Secretaría Comunal de Planificación (Secpla), reformuló técnicamente la iniciativa, fortaleciendo componentes relevantes para mejorar cobertura y calidad del servicio, para llegar a más barrios y beneficiar a un mayor número de vecinas y vecinos.

De esta manera, el proyecto pasó de considerar 18 sectores a abarcar 40, con un total de 5.189 puntos lumínicos distribuidos en cerca de 660 calles, avenidas y pasajes de la comuna.

La reformulación también incorporó mejoras para responder a las necesidades específicas de distintos territorios, como la instalación de luminarias peatonales y la relocalización de puntos de iluminación en sectores con requerimientos específicos, fortaleciendo así el alcance de esta intervención comunal.

La alcaldesa Camila Nieto señaló que “la necesidad de ampliar el alcance de este proyecto es una decisión de nuestra administración que busca optimizar el despliegue operativo de esta mejora para que más calles, barrios y sectores puedan verse beneficiados con una iniciativa que va a generar el recambio lumínico acorde a la norma vigente. Esto no solamente va a mejorar nuestra calidad de vida y la de los vecinos y vecinas, sino que también, incrementará la percepción de seguridad y generará condiciones de visibilidad necesarias para zonas de mayor tránsito peatonal y vehicular”.

Los 10 sectores principales reúnen cerca del 68% de los puntos lumínicos considerados, equivalentes a 3.551 instalaciones. La intervención llegará al plan y la zona céntrica de Valparaíso, además de cerros como Merced, El Litre, Lecheros, Molino, Mariposa, Bellavista, La Virgen, Concepción, Esperanza y Recreo, junto con sectores como Yolanda y Rodelillo.

Entre las principales vías contempladas destacan avenida Altamirano, con 186 puntos lumínicos; avenida España, con 171; avenida Errázuriz, con 167; avenida Brasil, con 87; e Independencia, con 85.

El proyecto considera el reemplazo de luminarias de sodio y haluro metálico que han cumplido su vida útil y que no se ajustan a la normativa lumínica vigente, por tecnología LED de alta eficiencia.

La renovación permitirá contar con una iluminación más clara y uniforme, mejorar las condiciones de visibilidad en calles y espacios de circulación peatonal y vehicular, y contribuir a una mayor percepción de seguridad y continuidad del servicio.

Además, se estima que la nueva tecnología permitirá reducir el consumo energético en cerca de dos tercios, disminuyendo tanto los gastos de electricidad como los costos de reparación para el municipio.

La iniciativa cuenta con un monto máximo de $5.118.155.000, impuestos incluidos, financiado a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) del Gobierno Regional de Valparaíso.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas a través de Mercado Público hasta el 1 de diciembre, a las 17:00 horas. Una vez adjudicado el proyecto y firmado el contrato, la ejecución tendrá un plazo de 12 meses.

PURANOTICIA