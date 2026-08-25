Valparaíso alista Fiestas Patrias entregando el parque Alejo Barrios a fonderos: habrá 26 cámaras de seguridad y plan para evitar tacos

Con el correspondiente pie de cueca y degustación de empanada y terremoto, se llevó a cabo la correspondiente entrega del Parque Alejo Barrios de Valparaíso por parte del Instituto Nacional de Deportes (IND) al Sindicato de Fondas y Ramadas, quienes aseguraron que pase lo que pase “en Valparaíso habrá fiesta si o sí”.

Si bien, la fecha en la que abrirán al público aún no está definida, ya se siente el entusiasmo por parte de quienes año a año protagonizan esta importante celebración.

Uno de ellos es Luis Carrizo, presidente de dicho sindicato, quien afirmó que “estoy con mucha fe y esperanza de que, como todos los años, va a salir bien. Agradecer a la señora alcaldesa, que se la ha jugado para que este año podamos trabajar; porque con todo lo que ha sucedido con la conectividad de la ciudad, se veía difícil trabajar y lo sacamos adelante”.

En la misma línea, la alcaldesa Camila Nieto destacó que "hemos incrementado las cámaras de seguridad en el sector de Alejo Barrios, el año pasado tuvimos ocho y este año serán 26. Nos preparamos anticipadamente con ciertas compras, como una serie de focos que iluminen de mejor manera las entradas y salidas”.

Asimismo, consultada por las variaciones que tendrá el tránsito durante las celebraciones, la jefa comunal adelantó que “estamos haciendo los requerimientos y un trabajo conjunto con la Seremi de Transporte y la Delegación para que los desvíos sean conocidos y comprobados por todos para evitar atochamientos”.

Desde el Gobierno central destacaron también el carácter familiar y tradicional de esta celebración, relevando el trabajo coordinado entre instituciones para garantizar que las fondas se desarrollen en un ambiente seguro. En ese sentido, Fernando López, seremi de Deportes, sostuvo que “vamos a tener una celebración en grande y segura, una celebración familiar, porque eso es lo que se merece la región de Valparaíso, eso es lo que se merece Chile, y vamos a estar trabajando en ello. El Ministerio del Deporte, pone la casa para que se lleve a cabo esta actividad tan relevante para nuestra ciudad".

En tanto, Rosario Pérez, seremi de Gobierno, aclaró que “hay todavía una reunión pendiente con Transporte, la Delegación Presidencial y los fonderos para poder evaluar los horarios y se desarrolle todo de manera tranquila y segura. Lo más importante es la seguridad de las familias de la región de Valparaíso, y es por eso que los permisos, estoy segura que van a ser entregados, justamente, poniendo el acento en ello”.

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