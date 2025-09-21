Valparaíso alcanzó un 50% de ocupación hotelera durante Fiestas Patrias

Entre el 17 y el 21 de septiembre en el marco del fin de semana largo de Fiestas Patrias, el rubro hotelero de Valparaíso alcanzó un 50% de ocupación.

“Aunque fueron pocos días de celebración, estamos satisfechos con los resultados. Valparaíso continúa siendo una ciudad atractiva para quienes buscan cultura, gastronomía y paisajes únicos. Agradecemos a los viajeros que reservaron los servicios turísticos establecidos y eligieron nuestra comuna para vivir estas fiestas”, destacó Alejandro Álvarez, presidente (s) de la Cámara de Comercio y Turismo de Valparaíso.

Este positivo balance responde, en parte, a la variada oferta de actividades que ofreció Valparaíso durante los días de celebración.

Desde la Asociación Gremial Bellavista–Florida que agrupa cadenas de hoteles y hostales, manifestaron que “alcanzamos un 50% de ocupación hotelera principalmente de turistas chilenos durante la semana patria. El sector hotelero agradece profundamente a todos los viajeros que con antelación realizaron estas reservas”.

“Sabemos que este tipo de eventos patrios, generalmente, implican reuniones familiares, por lo que estamos satisfechos de ver que tanto turista haya optado por disfrutar de la cultura y la belleza de nuestro Valparaíso”, resaltó María José Zapata, presidenta de la organización.

En tanto, la encargada de Turismo de la Municipalidad de Valparaíso, Stephanie Umaña, señaló que “Valparaíso te espera los 365 días del año. La Ciudad Puerto ofrece actividades para todas las edades y gracias a su cercanía con Santiago, se convierte en un destino ideal en cualquier época. Además, el municipio cuenta con la aplicación móvil VLPO, que entrega información turística georreferenciada para recorrer de manera segura y planificada la ciudad”.

